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曹貴子涉欺詐案續審　證人否認出庭作供是針對曹

社會 14:41 2020/05/14

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康宏環球（1019）前執行董事曹貴子涉欺詐案續審。（經濟日報資料圖片）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，串謀欺詐聯交所及董事局一案，今（14日）於區域法院續審。辯方盤問康宏企業發展總監許培宏時指，許所管理的香港金融信貸以寬鬆條件借出9,000萬貸款，引來當時康宏管理層不滿，而許出庭作證是為了針對曹貴子，許否認說法。
 
被告曹貴子（55歲）、陳麗兒（46歲）及陳毅凱（51歲）早前否認串謀詐騙罪。辯方今盤問康宏環球的企業發展總監許培宏指，許於2016年成為香港金融信貸有限公司的董事，當時香港金融信貸已被康宏集團收購。
 
辯方向許展示3份2016年香港金融信貸的貸款協議，問及該3份貸款協議及條款是否由許草擬，辯方又質疑條款未能保障香港金融信貸的權益，指貸款額合共9,000萬，但卻沒有任何抵押或利息。許供稱，3份貸款協議皆由他草擬，但其後改口稱只是更改了協議書範本的金額及日期等資料，而他沒有留意借貸條款。
 
辯方續指出3份貸款協議上的日期，其實並非現實中借貸雙方簽名的日期，許同意。辯方追問，指其中兩份借貸協議的還款時間表沒有簽署，質疑該9,000萬元根本沒有借出，上述3份貸款協議並非真實文件，只是當康宏集團核數時，用來交給康宏的會計部，許否認說法。
 
辯方又指，許當時與康宏總裁吳榮輝及香港金融信貸董事葉怡福為同一派系，當時康宏集團因該筆9,000萬借貸而對許及吳感到不滿，而許、葉及另一人於2017年曾到證監會投訴，辯方質疑許出庭作供的目的是針對首被告曹貴子，而非說出真相。許否認作供是為了針對曹，另否認自己與吳屬於同一派別。
 
控罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球董事局、股東、及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易。聆訊下午續。

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記者：王仁昌

曹貴子 證監會 借貸

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