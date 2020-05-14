社聯擬將軍澳建組合屋　提供最多360個單位供846人居住

▲ 社聯新組合屋項目概念圖。（區議會文件圖片）

香港社會服務聯會（社聯）擬於將軍澳寶邑路及至善街交界建組合屋，提供最多360個單位。組合屋的住戶對象為輪候公屋3年或以上，並正居於不適切住房及有其他的社會需要的人士，租金平參考「社會房屋共享計劃」、綜援的租金津貼最高金額、租戶入息水平等。

社聯擬於將軍澳寶邑路及至善街交界建組合屋，提供340至360個單位。有關地段屬政府、機構或社區用地，面積約6,356平方米，社聯正向地政總署申請5年短期臨時租約。

如有關工程開始動工，料約1年便可建成。

▲ 擬建組合屋位置料想圖。（區議會文件圖片）

▲ 擬建組合屋的位置。（區議會文件圖片）

單位類型分為為「1人住戶」單位、「２人住戶」單位、「3人住戶」單位、「4人住戶」單位及無障礙單位。每個單位均會附設獨立洗手間及浴室、電熱水爐，另設有使用電爐的煮食空間。

▲ 如以340個單位為目標，可提供各類單位的數量。（區議會文件圖片）

▲ 如以360個單位為目標，可提供各類單位的數量。（區議會文件圖片）

組合屋的租住對象，為輪候公屋3年或以上，並正居於不適切住房及有其他的社會需要的人士，社聯將邀請熟悉該區的非政府機構營運，招募合適租戶，提供社區服務。

租戶的租約年期不少於2年，獲編配及接受公屋後1個月內需交回單位。

租金方面，參考「社會房屋共享計劃」、「綜援」的租金津貼最高金額、租戶入息水平等。

▲ 組合屋各類單位的設計圖則。（區議會文件圖片）

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記者：陳梓蔚