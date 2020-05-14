【愛心一家】小六女生發起美孚街坊抗疫行動　一家四口總動員DIY 200布口罩贈學生

▲ 有小六女孩發起派口罩行動，近日一家四口自製了200個布口罩贈學生。

本港新冠肺炎疫情有緩和趨勢之時，近日卻出現本地確診個案，防疫措施不能鬆懈。美孚有位小六女孩一直有在區內發起抗疫行動，免費派發口罩予有需要的人，爸媽都很支持女兒。近日一家四口總動員自製了200個布口罩贈學生。

在facebook群組「Mei Foo 美孚」，在上月初，有位街坊爸爸代女兒發帖，交代小六生女兒的善心計劃，希望出力一起抗疫，集合街坊的力量及物資，去幫助更多人。

代我囡囡貼文，各位好，我是一位小六女生，就今次疫情，我希望以自己小小的能力去幫到更多有需要既人。因此提議得到爸爸媽媽支持，我打算捐出200個小童口罩，分成8份送給8個單位。

收集街坊物資幫助更多人

獲口罩的條件是捐出最少半米純棉布，女孩媽咪幫忙車布口罩。他們成功收集了美孚街坊及爸媽朋友轉贈的纯棉布及二重紗。

收到你哋啲布，我同弟弟都開始幫媽媽做準備，好似裁布啦，剪鐵線啦！

總共捐出280個布口罩

愛心女孩一家車縫了第一批80個小童布口罩送至美孚小童群益會。近日，他們更製作多200個口罩。爸爸在facebook群組交代進度，在5月10日，他們聯絡了張鈞翹區議員，商討由議員在母親節當天舉行布口罩登記，他們則負責製作100個細碼及100個中碼布口罩，盡量派給區內學生。

DIY口罩花時間及心思，女孩提及平均每天只製作到7個口罩，可想而知DIY 200個口罩是多花時間。

感謝媽媽車縫趕工

昨日（13日），女孩爸爸代為開心分享女兒已完成的布口罩。

100個細碼及100個中碼（口罩）給區內學生，我哋極速完成呀，全賴媽媽日車夜車，我覺得媽媽真係好有愛心呀！

女孩與弟弟已在今天中午約見議員順利交收，議員將派發予美孚區內有需要的學生。

網民街坊都大讚他們一家充滿愛心，表示︰「做義工的人會變得更靚」及「謝謝你們一家將滿滿的祝福送給他人」。

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責任編輯︰王明芳