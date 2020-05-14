【新冠肺炎】今日再多一人出院　39名確診者分別於11間醫院留醫

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。

本港新冠肺炎疫情連續23日沒有本地感染後再現本地個案，昨日（13日）新增2宗本地感染個案，涉及梨木樹邨66歲祖母及荃灣街市街卓明樓5歲孫女。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港今（14日）日新增1宗確診個案。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，截至今日中午12時，過去24小時醫管局向衞生署呈報14宗懷疑個案，現時共有68位病人正在留院接受隔離治療；今日再多一人出院，至今共有1008名確診及1疑似病人康復出院。現時共有39名確診病人分別於11間醫院留醫，其中1人情況危殆、3人情況嚴重，其餘35人情況穩定。目前公立醫院負壓病床數目為1,251張，使用量為40%；負壓病房數目為673間，使用量為54%。

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另外，何婉霞提醒市民，由於不少確診者只有輕微病徵，例如傷風感冒，甚至無病徵，若市民因此不去求醫有機會造成嚴重情況，並在社區傳播，呼籲市民不適便應立即求醫，而醫院方面已加強感染控制措施，市民不須過慮。

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記者：蘇文軒