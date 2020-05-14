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【新冠肺炎】衞生署已向47名卓明樓居民派發樣本瓶　今起房屋署到梨木樹邨第5座派發

社會 16:51 2020/05/14

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

衞生署衞生防護中心至今已向47名卓明樓居民派發樣本瓶收集樣本。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情持續多個月，衞生署衞生防護中心公布今日（14日）新增1宗確診個案，是昨日（13日）確診5歲女童的63歲爺爺。中心至今已向47名卓明樓居民以及15個街市檔口派發樣本瓶收集樣本，目前未有結果。至於女童的外婆亦已被送到檢疫中心，暫時未有病徵，未有確診的結果。

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中心傳染病處主任張竹君表示，因為部分人因不在家，中心已將樣本瓶留在立案法團跟進，而今日起陸續透過房屋署職員到梨木樹邨第5座派發樣本瓶，料涉及850個單位，可能會涉及幾千人。對於有專家認為有人收集樣本時可能不準確，她表示，會沿用醫管局早前拍攝的短片教人如何收集樣本。

她又指，昨日確診的66歲婦人，有8名密切接觸者，當中有兩人（第1051和1052宗）已確診，其餘家人證實對病毒呈陰性，部分仍有病徵，要等待他們康復才可以送到檢疫中心；至於感染源頭仍然不明，因此擴大範圍進行檢測，冀此尋找源頭。

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記者：陳子謙

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