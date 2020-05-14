【堅強媽媽】被不忠男友嫌棄拳打腳踢迫墮胎　未婚媽媽堅持生無手無腳兒從不抱怨

▲ 美國一位年輕媽媽在18歲懷孕，但她被不忠男友家暴及要求墮胎，她最後堅持生下無手無腳兒子。

孩子在媽媽的眼中，永遠都是珍貴的寶物。美國一名6歲男童Camden天生殘缺四肢不全，患有罕見的先天病海豹肢症（Phocomelia），一出生便失去雙腳及雙手的上臂部份。但Camden還未出生就被生父嫌棄，父親更對媽媽Katie拳打腳踢，迫她墮胎，幸好Katie逃出魔掌，不顧一切堅持要生下Camden。

綜合外媒報道，當年18歲的Katie未婚懷孕，她十分期待孩子的到來，但她又擔心家暴慣犯的男友會對她施暴。Katie在個人網誌表示，她與當時男友交往多年，但卻經常對她拳打腳踢、多次不忠、夜蒲，即使知道Katie懷孕，仍死性不改虐打她。

正當她滿心期待孩子出生時，在一次產檢中，醫生嚴肅地告訴她，

你的孩子可能是一個畸胎，有機會沒有手或腳。

Katie心頭上所有的喜悅都消失，被恐懼籠罩，她將來可能一輩子照顧這位孩子。

男友嫌棄胎兒無手無腳 要求墮胎

Katie將胎兒問題告知男友，不料男友要求她墮胎，「他是一隻怪物，你不能生下來」，她傷心不已。幾天後，Katie的父親建議一家人到海灘遊玩，本想散心的她卻被男友控制住，「他不想我爸爸知道他強迫我墮胎一事，更試圖控制我，要去我留在家中。」除此，男友更說出令她傷透心的說話，

你認為誰會願意與一個畸形孩子的媽媽一起？沒有人啊！

離開男友 堅持生兒

Katie沉思了一陣，後來更陷入憂鬱，年少的她完全不知如何是好。在一個晚上，她夢見一個正在哭泣的小朋友，她醒來之後，認定那個小朋友就是她的孩子，決定生下肚裡的孩子，

無論他長成甚麼模樣，他不是一隻怪物，是上天給我的禮物。

Katie的家人知道男友對她施暴後，將她帶離男友的家，展開新生活，兒子Camden最後在2013年10月出生。

努力成長 學習獨立

即使年紀輕輕成為單親媽媽，但Katie在家人的陪伴下，忘記以前的不開心，努力湊大Camden。在成長的路上，現年6歲多的Camden沒有依賴媽媽照顧，努力學習成為一個正常人，樂觀的Camden也給予Katie無比的勇氣，

雖然失去手腳，但他很棒，可以獨立做很多事，他可以自己吃飯、行走、坐在馬桶上，還能夠自己爬上樓梯，所有我們曾經以為他做不到的，他都做到了，他是我最愛的寶貝。

▲ Camden成熟獨立，在不需要其他人幫助之下爬上樓梯。（Katie Whiddon IG ）

Katie表示，Camden非常獨立，他多年前看見剛出生的弟弟在床上大哭，他馬上發揮大哥哥的本色，以短短的手臂與嘴巴手口並用，將奶嘴放入弟弟口中，畫面非常有愛。Katie說，「看著他一天一天長大，我感覺一切都是值得的，我願意為了他做任何事！」

▲ 現年25歲的Katie已再遇上另一位能約定終生的丈夫，並誕下一子一女。（Katie Whiddon IG ）

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責任編輯：王明芳