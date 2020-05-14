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【律師會改選】發電郵推薦候選人被指為連任會長鋪路　彭韻僖︰指鹿為馬

政治 16:40 2020/05/14

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

律師會會長彭韻僖（右三）聯同多名理事召開記者會，解釋自己是以個人名義發出推薦名單，做法合法合理。（林曉君攝）

香港律師會理事會本月28日改選理事會，10人參選。律師會會長彭韻僖早前發電郵給數百名會員，推薦5名「心水候選人」，又指若個別會員無法親身參與投票，可以授權她投票，涉利益衝突。彭韻僖今日（14日）聯同多名理事召開記者會，解釋自己是以個人名義發出推薦名單，做法合法合理，強調律師會是政治中立。

彭韻僖表示，任何人均有表達個人意見的自由和權力，自己以朋友身份推薦心水人選是「合情、合法、合理」，又指所獲取的電郵非利用會長職權，而是從個人資料庫中獲取。對於有聲音質疑她此舉，是為競逐下任會長鋪路，彭韻僖批評這是謬誤和歪理，指20位理事都有機會成為會長，若有人有心放大，是「指鹿為馬、混淆視聽」。但未回應自己是否會競逐下任會長。

彭韻僖在發給會員的郵件中強調，「請支持律師會非政治化」，被指該言論是暗示另外不獲推薦的參選人政治化。彭韻僖解釋，律師會作為專業團體，希望可以保持政治中立，不受任何顏色標籤，一切從法律為出發點，不受政治立場影響，因為立場會決定結論，難以保持中立和客觀。

律師會理事會選舉現時有三種投票機制︰親臨現場、郵寄選票或授權票。對於傳聞有律師行向下屬收取授權票，律師會副會長陳澤銘就認為，近日部分評論將授權票「妖魔化」，表示授權票不僅合法，更是有超過百年歷史的投票制度，所有會員都可按個人喜好去選擇，相信所有會員都會作出正確的判斷。

律師會聲明表示，不擁護任何候選人，亦不允許律師會資源被用作支持任何候選人，而所有律師（包括理事會成員）均有權亦應該就個人候選人加入理事會的能力和好處持有個人意見，並應按照有關意見行事。

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記者︰林曉君

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