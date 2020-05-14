【新冠肺炎】世衞警告或成風土病　張竹君認同稱未來有機會與病毒共存

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。(曾耀輝攝)

新冠肺炎爆發至今，世界衞生組織警告病毒有可能永久存在成為風土病。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，不少專家早已斷言病毒難「斷根」，市民要有心理準備與病毒共存。

她又指，全球疫症爆發嚴重，難以每一個國家做到零確診和「斷尾」，而本港有200多個確診個案是無病徵，或許真實數字是更多，而全世界面對同樣情況，所以才說可能要與病毒共存。

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張竹君稱，目前仍難預計疫情未來發展，因是新型病毒，有太多未知因素，疫情會是一波又一波的爆發、還是如流感般季節性出現仍有待觀察。

她又指，沒有一個特定的標準去介定新冠肺炎是否受控，要靠專家們集思廣益商討，而早前所說的28天都是參考其他傳染病的情況。雖然本港有一段時間沒有本地個案，但過了20多日又再出現，即代表社區有隱形傳播鏈，即使過了一段時間仍有機會傳播但未能發現，所以要有監察系統，並呼籲市民要留意身體情況。

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記者：蘇文軒、陳子謙