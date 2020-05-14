【十八年後的終極告白】黃智雯拍劇陷情緒低谷反思生命無常　Mandy成長方知媽媽苦口婆心

▲ 黃智雯在《十八年後的終極告白》中與江欣燕母女陰陽相隔。

《十八年後的終極告白》埋屍案真相揭盅，Sam（譚俊彥飾）黑化成魔，飾演Madam兼阿Sam女友阮麗瑾的黃智雯（Mandy）外剛內柔，為查懸案不惜一切尋出真兇，但面對媽媽的突然離世及在愛人跟前，流露出女性柔弱的一面。

黃智雯接受TOPick專訪表示：「阮麗瑾外表硬朗，但其實也有軟弱及依靠人的一面，反映很真實的人性，原來女人不一定只有堅強。雖然我沒有她那種不怕死的衝勁，但有時我也會很細膽。」

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▲ 黃智雯指，在《十八年後的終極告白》演的阮麗瑾反映了很真實的人性。（湯炳強 攝）

拍劇領略生命無常

《十八年後的終極告白》中，阮麗瑾先發現爸爸阮進（林嘉華飾）背妻出軌，後經歷媽媽陳淑嫻（江欣燕飾）意外死亡，更被男友Sam瞞騙背叛，接連遇上悲劇，沉溺傷痛之中。

黃智雯憶及拍攝經過，指從劇中明白生命無常：「小時候總覺得不會有難過的事發生，我也很慶幸沒有經歷過大型的生離死別場面，但拍這劇時卻感覺『生死』是這麼近那麼遠，有很多以為理所當然的事，下一秒卻將永遠失去，原來長大後要面對生離死別是很難的事。」

她謂：「對我來說，演悲劇戲很難，因為本人是不會把難過的事放在心上，但拍攝時卻要不斷記起不快的事，投入很多時間去幻想，儲起很多負面情緒，加上拍劇休息不足，整個人都很壓抑，也不會笑。」

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▲ 黃智雯在《十八年後的終極告白》演最悲劇的角色。（《十八年後的終極告白》劇照）

黃智雯的兩個媽媽

劇中的阮麗瑾成長於溫馨家庭，現實中的黃智雯亦自言非常重視親情，與媽媽情同姊妹，與婆婆的關係更是要好。

黃智雯表示：「媽媽很年輕也很新潮，也有用不同的社交平台看我的資訊，我們平日溝通都會互傳訊息，像是姊妹又似好朋友。不過，她總是擔心我因忙碌而食無定時，所以我一有空煮飯便打給她向她請教，雖然不是經常見面，但互動都非常溫馨。」

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▲ 黃智雯非常重視親情，與媽媽及婆婆的關係要好。（湯炳強 攝）

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黃智雯感謝媽媽支持

小時候，黃智雯的媽媽因工作而未能全職照顧家庭，所以婆婆在她的成長中亦擔當了重要角色。

黃智雯謂：「婆婆會負責照顧我的起居，如果媽媽似姊妹，那婆婆便像是我的第二個媽媽。以前覺得她們為我處理生活瑣事是必然，不明白為何總是被嘮叨一定要吃飯，直至長大後才知道一個人為一個家庭付出，即使簡單如煮一頓飯都是很繁複的事，不過也是這些她們為我付出過的一點一滴，成為了支持我的最強大後盾。」

入行13年，黃智雯努力由配角走到女主角之位，演技進步，成績有目共睹。對此，她更感激媽媽一直的支持：「很多父母都想子女找穩定的工作，但由我當初讀演藝學院開始，到做空姐及入行演戲，媽媽都放手讓我做喜歡的事，所以真的非常感謝她一直給我最大的自由空間。若將來做媽媽都會像她那樣，因為小孩在這樣的環境成長才會快樂。」

▲ 黃智雯最感激媽媽支持自己做喜歡的事。（湯炳強 攝）

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堅持演好每個角色

今年，黃智雯同期播出兩套劇集《十八年後的終極告白》及《降魔的2.0》，分演獨立自主的Madam，及溫婉文靜的醫生，絕對有望年尾問鼎視后寶座。

而且，一直以來不少網民亦替她感不值，認為她早在《三個女人一個因》已應封后。她卻笑謂：「不覺得被忽略，如果被忽略便不會一直有劇拍。有些事不能控制，但我最能控制的就是演戲質素，因為這是演員的本份。」

她對爭奪視后一事處之泰然，反更重視每一個演出：「只要把握好機會便不會感不值，最不值反而是沒有把握好每個演戲機會，希望不會令觀眾感到我的角色重複，我要做的事就是盡力把不同角色呈現觀眾眼前。」

▲ 黃智雯指自己最想演好每個角色。（經濟日報圖片庫）

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記者：陳家瑩