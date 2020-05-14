屈臣氏捐30萬日本品牌小童口罩　最快於5月下旬派發助基層學生復課

▲ 屈臣氏指希望向有經濟壓力的學生及其家庭捐出30萬個口罩。

小學復課在即，但小童口罩依然短缺。屈臣氏集團今日（14日）宣布，在全球積極搜羅後，將向有需要的小學生及家庭捐出合30萬個高規格的小童口罩。

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屈臣氏今次和香港資助小學校長會、官立小學校長協會、香港直接資助學校議會以及香港特殊學校議會合作，希望向有經濟壓力的學生及其家庭捐出30萬個口罩。

30萬個捐出的口罩，將由校長按照個別學童實際需要，自行決定分發對象及數量，令急需幫助的學童盡快得到口罩應急。屈臣氏表示，由於小童口罩供應十分緊張，有需要的學校可填妥申請表格，最快於5月下旬，於指定地點領取口罩。

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▲ 屈臣氏的義工正在包裝搜購回來的小童口罩。（屈臣氏提供圖片）

屈臣氏集團首席營運總監，屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲指，意識到復課後本港小童口罩的供應問題，雖曾考慮由屈臣氏實業製造小童口罩，但由於設立生產線需時，未必趕得上復課，所以立即從全球各地搜購。

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將派發的小童口罩規格：

日本品牌Nippon Mask，菲律賓製造

過濾率: BFE99%、 VFE99%、PFE99%

尺寸: 90mm X 125mm

此口罩不設鼻樑片，以防止小童不小心使用以致受傷

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記者：陳梓蔚