  • 28°C
香港時間 : 2020514日 (週四) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

屈臣氏捐30萬日本品牌小童口罩　最快於5月下旬派發助基層學生復課

社會 16:51 2020/05/14

分享：

熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

屈臣氏指希望向有經濟壓力的學生及其家庭捐出30萬個口罩。

小學復課在即，但小童口罩依然短缺。屈臣氏集團今日（14日）宣布，在全球積極搜羅後，將向有需要的小學生及家庭捐出合30萬個高規格的小童口罩。

【新冠肺炎】本港新增一宗確診個案　63歲男患者涉梨木樹邨群組

屈臣氏今次和香港資助小學校長會、官立小學校長協會、香港直接資助學校議會以及香港特殊學校議會合作，希望向有經濟壓力的學生及其家庭捐出30萬個口罩。

30萬個捐出的口罩，將由校長按照個別學童實際需要，自行決定分發對象及數量，令急需幫助的學童盡快得到口罩應急。屈臣氏表示，由於小童口罩供應十分緊張，有需要的學校可填妥申請表格，最快於5月下旬，於指定地點領取口罩。

【好人好事】K3復課在即基層家庭缺物資　「五個小孩的校長」獲捐贈千個兒童口罩應急

屈臣氏的義工正在包裝搜購回來的小童口罩。（屈臣氏提供圖片）

屈臣氏集團首席營運總監，屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲指，意識到復課後本港小童口罩的供應問題，雖曾考慮由屈臣氏實業製造小童口罩，但由於設立生產線需時，未必趕得上復課，所以立即從全球各地搜購。

【新冠肺炎】許樹昌：只要沒有在社區造成大傳播　相信復課不是問題

將派發的小童口罩規格： 

  • 日本品牌Nippon Mask，菲律賓製造
  • 過濾率: BFE99%、 VFE99%、PFE99%
  • 尺寸: 90mm X 125mm 
  • 此口罩不設鼻樑片，以防止小童不小心使用以致受傷

今日消委會報告https://bit.ly/2xZn3pI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報https://bit.ly/3bebLM2

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」https://bit.ly/2V94aIF

記者：陳梓蔚

相關文章

【校長訪談】聖文德天主教小學張偉菁校長：病毒無情人有情
19:09 2020/05/06
【校長訪談】聖文德天主教小學張偉菁校長：病毒無情人有情
【復課安排】復課2星期後即考呈分試　港媽集體呻小學狂派功課追進度
16:11 2020/05/12
【復課安排】復課2星期後即考呈分試　港媽集體呻小學狂派功課追進度
【凍結學費】英基中小學下學年不加學費　推支援計劃與家長共度時艱
今日 12:36
【凍結學費】英基中小學下學年不加學費　推支援計劃與家長共度時艱
小學 屈臣氏

最高瀏覽

【家庭悲劇】單親媽疫情影響失業一家四口斷糧3天　9歲女童絕望上吊輕生
12:34 2020/05/13
【家庭悲劇】單親媽疫情影響失業一家四口斷糧3天　9歲女童絕望上吊輕生
【外傭色誘】菲傭出軌致宮外孕放長病假　穿真空裝抹地疑勾引港媽老公
13:17 2020/05/13
【外傭色誘】菲傭出軌致宮外孕放長病假　穿真空裝抹地疑勾引港媽老公
【超市大搜查】「邪惡色素」有損兒童專注力　12款不含人造色素糖果清單【內附名單及色素表】
19:27 2020/05/12
【超市大搜查】「邪惡色素」有損兒童專注力　12款不含人造色素糖果清單【內附名單及色素表】