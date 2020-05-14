【蒙著嘴說愛你】姜濤邀Do姐跳抗疫舞步　謝安琪+林欣彤+許廷鏗齊響應

▲ 鄭裕玲跟姜濤齊跳舞。（影片截圖）

Mirror 成員姜濤早前以輕快旋律、配以簡單動作，推出抗疫歌曲《蒙著嘴說愛你》，感謝醫護人員同時給香港人加油打氣。縱然近日疫情稍好轉，但為免大家鬆懈，姜濤和經理人花姐決定再邀請圈中一班前輩好友拍片。

當中鄭裕玲Do姐、許廷鏗、火火、KB、林欣彤、林奕匡、陳柏宇及女神謝安琪，齊齊以《蒙著嘴說愛你》MV中的簡單動作，提醒大家要繼續戴口罩，勿掉以輕心。姜濤說：「衷心感謝每位前輩二話不說幫手，更加想特別多謝Do姐。」

在構思邀請前輩好友拍片時，姜濤第一個想到是Do姐，因Do姐形象充滿正能量，在各工作層面都非常突出有影響力，但又深知Do姐絕少跳舞，所以早前在商台接受Do姐訪問時，懷著戰戰兢兢心情當面邀請Do姐。

▲ 謝安琪和應姜濤。（影片截圖）

姜濤說：「無想過Do姐一口答應，完節目更即刻學跳，對每件事的認真，是我要好好學習。」

Do姐亦將學跳舞片放上社交平台，片中見Do姐認真跟著每個舞步動作，並#原來好難㗎 #好彩有姜老師教導。

看到前輩好友們的支持，姜濤補充說：「希望透過今次短片，提醒大家要忍耐，只要再堅持一會，很快大家能露著面說愛你。」而短片若過100萬點擊，花姐應承姜濤，將會粉墨登場獨立拍片跳舞。

▲ 林欣彤亦跳出抗疫舞姿。（影片截圖）

有見Do姐自I Love You Boyz到農夫，都喜歡提攜後輩，與青年一代合作，近日Do姐與姜濤及Error成員肥仔（梁業）也拍攝廣告，扮演動物傳心師的姜濤在廣告中更有洗馬桶畫面，寫實搞笑。