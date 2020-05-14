【正能量】退休校長18年內地窮鄉建9校授貧童英語　住廉價酒店觸電險死無阻義教決心

▲ 自稱為「獨行義工、軟硬兼施」的退休校長吳良川，18年來在內地窮鄉僻壤出錢出力建設9間，為貧童提供學習英語的機會。（被訪者提供）

一生與英文「為伴」的吳良川校長，在聖伯多祿中學教了10年英文，然後轉往長沙灣天主教英文中學當校長，直至2000年退休，仍然以培育學生老師英文為己任。自稱為「獨行義工、軟硬兼施」的前校長，軟件是在內地英語教學、培訓老師、助學，而硬件就是建校，可以說出錢出力，退而不休。

▲ 吳校長應邀到西北農林科技大學為學生做兩天英語講座，禮堂坐滿，很多學生乾脆坐在地上。（圖片被訪者提供）

吳校長展開其在內地遊走教學，始於2002年，第一站是他小時候曾經生活過的地方——廈門。「我是福建人，小時候在廈門生活了一、兩年。」他主動到像廈門離島般的集美一帶學校敲門，希望能教英文，大家一拍即合。校長問吳良川要否為你找宿舍？他答說：

我不要錢，我是義務的，自己租地方住，教了年半好愉快，與學生好老友。

▲ 吳校長以活動教學形式，將英語運用融入生活場景，圖為Mock Wedding英語實習，讓老師及學生接觸西方文化。（被訪者提供）

他說起如何培訓學生英語，就眉飛色舞。「最難忘是假日帶學生去鼓浪嶼，在當地的教堂，我預先找了一些外籍人士，與學生分組會面。學生初時很驚，因為全程要用英語，後來說夠鐘要走，一個二個都不願走，雞啄唔斷。」最後得出的回應是：

一世人上英文堂，這一堂英文堂是最好的。

「教英文可以是這樣，跳出學校的環境，走入生活中學英文。」吳校長於是又安排學生分組到廈門機場，見到遊客就說阻你幾分鐘，然後將一早準備好的問題，與外籍人士交流。「之後他們要回來寫報告，活學活用，終生難忘。但這些機會不多，不能每周也有。」

▲ 與苗族學生合照。（被訪者提供）

選擇去貴州陝西是雪中送炭

南方港口廈門見識過，於是吳校長又去北方港口大連，教了三、四個月英文，其實都很開心，得閒又跳下社交舞、打下羽毛球。

但大連的冬天實在很冷，那年11月供暖遲了兩周，結果瞓覺要著3條褲，穿很多件衫都唔得，兩公婆攬著瞓，但不能太久，分開又會好凍，結婚咁耐都未試過咁親密，最後都是頂唔順返香港。

▲ 貴州的貧困農家，真的可以用家徒四壁來形容。家訪時當吳校長是貴賓，煮了四餸一湯奉客。（圖片被訪者提供）

之後吳校長又去過貴州、開平義教。2006年，他在貴州雷山縣開始了English Teachers Training Program（ETTP），縱使翌年在酒店遇到意外，也無損他一顆教學的心。

我們住在一間只需50元人民幣的平價酒店，因為在這小鎮實在沒有其他選擇。有一晚我沖涼，我感覺到有強烈的電流經過我的右手，我嘗試用力摔掉花灑喉，但不果。我好驚，幸好花灑喉突然從我手上掉落，我立刻衝出浴室，意會到我剛與死神擦身而過。

這次的漏電事件，沒有嚇退吳校長要在內地窮困地方義教助學及建學校的決心。甚至有人問他，為何不到北京及上海培訓呢？那裏的教師更具資格。他答說：

如果我去北京及上海，只是錦上添花；但去貴州、陝西，則是雪中送炭。

▲ 為貧困高中生助學，派利市讓他們可以繳交學費及住宿費。（圖片被訪者提供）

助學金建校讓學生有書讀

事實上，吳校長真的繼續坐言起行，與兄弟姐妹夾錢，在貴州及江西建了9間學校。「我們專挑落後的農村，看看有沒有適齡的兒童。在我們眼中，當地殘舊的小學已是危樓，但因為太窮，小朋友要繼續在危樓上課。」他說最初只是用10萬元建一間學校，然後政府再補貼20至30萬，後期愈建愈貴，他要給20至30萬，而政府就給50萬。

因此，建校不能無止境，雖然他也有替一些慈善基金建校，但後來他與朋友成立資賢助學金，資助貴州3間學校的高中生上學。

大約每年資助180名學生，每人1,000元人民幣，因為他們的學費及住宿費要4,000元左右，負擔不起，許多時候要問親戚借，結果這裏欠債那裏欠債。現在有了助學金，學校又補貼，加上暑假找暑期工做，基本上問題是解決了。

雖然不是資助全費，但吳校長希望每人一點點，可以讓更多學生受惠。

記者：何小雲