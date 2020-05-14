貓奴有福了！設計公司招聘月薪過萬「玩貓」員

▲ 台灣網民發現，台北一間設計公司近日公開招聘設計助理，其中一項工作內容中竟包含「玩貓」。

受新冠肺炎疫情影響，全球經濟衰退，不少人都踴躍求職。不過，要在這個時勢下找到一份合適的工作並非易事！有台灣網民發現，台北一間設計公司近日公開招聘設計助理，其中一項工作內容中竟包含「玩貓」，月薪最高更可達4.5萬元台幣（約港幣1.2萬元），讓她感到喜出望外。

網民在Facebook專頁「貓咪也瘋狂俱樂部」中，分享一份來自台北的一間設計公司「筍工」，該份廣告雖然是招募助理設計師，但工作內容除繪製平面系統圖及施工圖、製作簡報、輔助設計師行政事務外，還特別加入「玩貓」一項。每周有兩日假期，薪金介乎3.2萬至4.5萬元台幣（約港幣8,287至1.2港元）。

▲ 廣告雖然是招募助理設計師，但工作內容除繪製平面系統圖及施工圖、製作簡報、輔助設計師行政事務外，還特別加入「玩貓」一項。

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招聘廣告一出，旋即引來大批網民熱烈討論，紛紛表示想應徵工作。有人甚至直言「只會玩貓可以去應徵嗎？」，更有不少人表示自己如果應聘成功，願意為「玩貓」無條件加班。更有不少愛貓網民留言：「玩貓才是去上班的理由。」、「履歷已投！拜託選我」、「可帶貓咪上班！這比月薪5萬還吸引人」等。

有趣的是，網上帖文更意外獲該公司的女設計師留言回覆，親自證實公司確實正在聘請員工。女設計師更在帖文展示兩張公司的貓咪照片，還透露員工可帶貓咪上班，而貓咪的飲食和醫藥費更是由公司負責。她還幽默地表示，面試官就是他們公司的貓咪，性格十分兇惡，如果貓咪願意讓你反覆搓揉牠的身體，你就被成功錄取。

近年，愈來愈多外國企業容許員工帶寵物上班，但在香港則未成氣候。除了一些小舖或老店會飼養家貓或狗隻看守舖面外，只有極少數公司容許員工在指定日子帶寵物上班。有人力資源顧問表示，本港打工仔工時長、壓力大，若企業推出「寵物友善政策」，將有助辦公室氣氛變得輕鬆，幫助員工減壓，促進員工互動，建立團隊精神等，惟公司也需詳細了解有否員工患皮膚和呼吸道敏感，或對動物有驚恐狀況。

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責任編輯：施雯雯