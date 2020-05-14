  • 28°C
香港時間 : 2020514日 (週四) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【經典港片】陳奕迅張栢芝《十二夜》20周年重映　嘉禾院線推$30重溫經典電影

娛樂 17:12 2020/05/14

分享：

熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

張栢芝陳奕迅《十二夜》20周年。

嘉禾院線近日為戲迷推出【好想瘋狂睇港產片】及【好想睇多次】兩大好戲重映系列，精心挑選超過50部賣座猛片，每張戲票只售狂迷價HK$30，部分電影更備有D-BOX動感體驗，戲迷可享破天荒D-BOX狂迷價HK$50票價優惠。

【好想瘋狂睇港產片】系列打響頭炮為神級貼地愛情經典《十二夜》20週年紀念重映，《十二夜》為嘉禾於2000年出品的電影，由知性導演林愛華執導及編劇，陳奕迅、張栢芝領銜主演，謝霆鋒、盧巧音、鄭中基、馮德倫、張新悅及卓韻芝聯合演出。

《十二夜》講述一對情侶由相遇、相愛、相纏、相厭到分開的12個晚上。片中愛情金句、意想不到的結局以至電影主題曲《黑夜不再來》均令戲迷們印象深刻，絕對稱得上是香港人心目中的愛情經典。《十二夜》紀念重映5月22日起重上大銀幕，戲票明日（5月15日）開始預售。

嘉禾推出多部經典港片重新上映。

此外，更多賣座經典電影即將在嘉禾院線陸續重映，包括【好想瘋狂睇港產片】系列之《風雲：雄霸天下》、《夏日的麼麼茶》、《東京攻略》、最佳損友》、《最佳損友闖情關》及【好想睇多次】系列之印度國寶級演員伊凡卡漢 Irrfan主演《起跑線》、《挑戰者1號》、《蜘蛛俠：強勢回歸》、《蜘蛛俠：決戰千里》等。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【戲院重開】UA IMAX重映蜘蛛俠系列　票價低至85元重溫強勢回歸+決戰千里
12:06 2020/05/13
【戲院重開】UA IMAX重映蜘蛛俠系列　票價低至85元重溫強勢回歸+決戰千里
【金像獎】最佳女配角區嘉雯年幼母患癌去世　參與微電影望公眾關注卵巢癌
今日 12:45
【金像獎】最佳女配角區嘉雯年幼母患癌去世　參與微電影望公眾關注卵巢癌
【限聚令放寬】市民排隊等戲院重開　3大院線推優惠吸客【內附優惠詳情】
14:13 2020/05/09
【限聚令放寬】市民排隊等戲院重開　3大院線推優惠吸客【內附優惠詳情】
電影 謝霆鋒 陳奕迅 張栢芝

最高瀏覽

【家庭悲劇】單親媽疫情影響失業一家四口斷糧3天　9歲女童絕望上吊輕生
12:34 2020/05/13
【家庭悲劇】單親媽疫情影響失業一家四口斷糧3天　9歲女童絕望上吊輕生
【外傭色誘】菲傭出軌致宮外孕放長病假　穿真空裝抹地疑勾引港媽老公
13:17 2020/05/13
【外傭色誘】菲傭出軌致宮外孕放長病假　穿真空裝抹地疑勾引港媽老公
【超市大搜查】「邪惡色素」有損兒童專注力　12款不含人造色素糖果清單【內附名單及色素表】
19:27 2020/05/12
【超市大搜查】「邪惡色素」有損兒童專注力　12款不含人造色素糖果清單【內附名單及色素表】