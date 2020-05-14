【經典港片】陳奕迅張栢芝《十二夜》20周年重映　嘉禾院線推$30重溫經典電影

▲ 張栢芝陳奕迅《十二夜》20周年。

嘉禾院線近日為戲迷推出【好想瘋狂睇港產片】及【好想睇多次】兩大好戲重映系列，精心挑選超過50部賣座猛片，每張戲票只售狂迷價HK$30，部分電影更備有D-BOX動感體驗，戲迷可享破天荒D-BOX狂迷價HK$50票價優惠。

【好想瘋狂睇港產片】系列打響頭炮為神級貼地愛情經典《十二夜》20週年紀念重映，《十二夜》為嘉禾於2000年出品的電影，由知性導演林愛華執導及編劇，陳奕迅、張栢芝領銜主演，謝霆鋒、盧巧音、鄭中基、馮德倫、張新悅及卓韻芝聯合演出。

《十二夜》講述一對情侶由相遇、相愛、相纏、相厭到分開的12個晚上。片中愛情金句、意想不到的結局以至電影主題曲《黑夜不再來》均令戲迷們印象深刻，絕對稱得上是香港人心目中的愛情經典。《十二夜》紀念重映5月22日起重上大銀幕，戲票明日（5月15日）開始預售。

▲ 嘉禾推出多部經典港片重新上映。

此外，更多賣座經典電影即將在嘉禾院線陸續重映，包括【好想瘋狂睇港產片】系列之《風雲：雄霸天下》、《夏日的麼麼茶》、《東京攻略》、最佳損友》、《最佳損友闖情關》及【好想睇多次】系列之印度國寶級演員伊凡卡漢 Irrfan主演《起跑線》、《挑戰者1號》、《蜘蛛俠：強勢回歸》、《蜘蛛俠：決戰千里》等。