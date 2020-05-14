【齊心抗疫】innisfree贈醫護濟州護手霜　一文睇清17間換領分店地址【內附地址】

▲ innisfree向醫護送護手霜。（圖片來源：innisfree）

新冠肺炎疫情近日情況好轉，有賴一班專業的醫護人員不辭勞苦默默付出。韓國護膚品牌innisfree為全港醫護人員打氣，由5月15日起至5月30日向醫護送上濟州護手霜呵護雙手。

醫護人員需出示香港醫院管理局職員證，即可獲得濟州護手霜Disney 特別版50 mL 乙支，數量有限，送完即止。

店舖地址如下：

銅鑼灣恩平道52號地下A號店

銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期地下G03鋪

金鐘道93號金鐘廊1樓Lab Concept專櫃

太古城中心1樓110號店

尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈樓5號店

旺角山東街47-51號中僑商業大廈星際城市地下6-7號舖

奧海城2期UG15號店

九龍灣德福廣場1期G31號店

將軍澳唐俊街9號 Popcorn 2期1樓F77-78號鋪

沙田正街18號 沙田廣場3樓 11A - 11B 號舖

沙田新城市廣場三期3樓 A373號舖

青衣青敬路33號青衣城1樓153C號店

葵芳興芳路223號新都會廣場3樓318 號店

荃灣蕙荃路22-26號綠楊坊地下G6號舖

屯門屯順街1號屯門市廣場一期1樓1113-1116號店

屯門V City MTR層M52號舖

上水龍琛路39號上水廣場2樓 218-219號舖

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責任編輯：王芷瑩