【齊心抗疫】innisfree贈醫護濟州護手霜 一文睇清17間換領分店地址【內附地址】
精明消費 17:14 2020/05/14
新冠肺炎疫情近日情況好轉，有賴一班專業的醫護人員不辭勞苦默默付出。韓國護膚品牌innisfree為全港醫護人員打氣，由5月15日起至5月30日向醫護送上濟州護手霜呵護雙手。
醫護人員需出示香港醫院管理局職員證，即可獲得濟州護手霜Disney 特別版50 mL 乙支，數量有限，送完即止。
店舖地址如下：
銅鑼灣恩平道52號地下A號店
銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期地下G03鋪
金鐘道93號金鐘廊1樓Lab Concept專櫃
太古城中心1樓110號店
尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈樓5號店
旺角山東街47-51號中僑商業大廈星際城市地下6-7號舖
奧海城2期UG15號店
九龍灣德福廣場1期G31號店
將軍澳唐俊街9號 Popcorn 2期1樓F77-78號鋪
沙田正街18號 沙田廣場3樓 11A - 11B 號舖
沙田新城市廣場三期3樓 A373號舖
青衣青敬路33號青衣城1樓153C號店
葵芳興芳路223號新都會廣場3樓318 號店
荃灣蕙荃路22-26號綠楊坊地下G6號舖
屯門屯順街1號屯門市廣場一期1樓1113-1116號店
屯門V City MTR層M52號舖
上水龍琛路39號上水廣場2樓 218-219號舖
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責任編輯：王芷瑩