【育兒辛酸】惡搞名畫二創厭世媽媽圖集爆紅　「德州媽媽」湊仔崩潰日常︰又幸福又累

▲ 全職媽媽Mumu用名畫二創媽媽厭世圖，引起媽媽們強烈的共鳴。

育兒辛酸只有為人父母才明白箇中滋味，近期Facebook專頁「德州媽媽沒有崩潰」於網絡爆紅，由現年32歲的全職媽媽Mumu主理，她用名畫二創出一系列媽媽心聲圖，一語說到媽媽的心坎裡，引起強烈共鳴。Mumu坦言只是想透過這些媽媽厭世圖抒發，卻沒想到大受歡迎。

Mumu於2013年與工程師丈夫老楊，由台灣移民至美國三藩市灣區，後來丈夫發覺在灣區生活壓力大、物價高，難以在生活和工作間取得平衡，因此一家決定搬到生活節奏慢一點的德州奧斯丁。隨著長子「賊粒」及幼女「米米」相繼出世，Mumu的生活亦出現翻天覆地的轉變。

▲ 一對子女是家中的破壞王，Mumu看少一眼就出事。（相片來源︰「德州媽媽沒有崩潰」fb）

兩孩全職媽媽透過改圖紓壓

修讀藝術的Mumu本身是畫畫老師，對各種畫派有概念，而且她在美國閒時愛逛美術館，經常注意到名畫中的有趣神態，加上在新冠肺炎疫情下，令她萌生二創名畫的想法。

疫情影響，原本我的抒發管道是畫畫，但是跟兩個小孩關在家無法畫畫，所以就用做圖的方式當成自我紓壓。

▲ 在異鄉沒四大長老、外傭支援下，Mumu形容身體就像是用了兩年的手機，怎麼充電都充不滿。（相片來源︰「德州媽媽沒有崩潰」fb）

去年4月她開設Facebook專頁「德州媽媽沒有崩潰」，記載著她日常育兒的崩潰時刻，短短時間已累積至8.5萬粉絲。她笑指自己「生完兩個小孩後被勞改成崩潰媽媽」，現在育有打不怕的3歲長子賊粒和吃不飽的1歲半幼女米米。

因為人在異鄉實在太孤單，Mumu希望透過創作厭世圖，讓自己好好抒發一下，沒想到會受到媽媽們歡迎，連昆凌也在Instagram分享她的改圖，「tag」丈夫周杰倫。Mumu最想跟同路人分享，「不需要為自己育兒中的辛苦與挫敗感而自卑。」

▲ Mumu以改圖的方式紓解育兒壓力。（相片來源︰「德州媽媽沒有崩潰」fb）

真實經歷產後辛酸漏尿掉髮

每張名畫改圖都是Mumu的自身經歷，要數對她來說最難忘的改圖，不少得「生完小孩打噴嚏，漏尿漏一地」和「這位太太，我撿到你的產後掉髮」，這些都是她產後的辛酸。

我做的時候還是覺得很想哭，這都是我生完小孩後的真實經歷，不過我就想藉著揶揄它讓自己更快好起來。

▲ Mumu的改圖靈感都是來自她的自身經歷，如產後掉髮。（相片來源︰「德州媽媽沒有崩潰」fb）

成為兩孩之母尤其是全職媽媽，不免有點犧牲，例如外表、時間、事業，不過Mumu認為這是她的選擇，她並不埋怨。

為人父母注定要失去部分的自我，我覺得犧牲感在親密關係中並不健康，所以當我感覺自己有點犧牲時，我會做些快樂的事讓自己調適一下。

神隊友包辦晚餐分擔湊仔勞累

慶幸Mumu有一位神隊友丈夫老楊，他們搬到德州後，老楊可以準時下班，每天的晚餐都是由他主理，為她省下很多力氣。她指夫妻的育兒態度頗一致，都是偏向放養，就是在沒有危險的前提下讓小孩盡情探索。

▲ Mumu對孩子很公平，認為「如果一個小孩給我零分的話，就算另一個給我滿分，我也是不及格的母親。」（相片來源︰「德州媽媽沒有崩潰」fb）

哥哥賊粒是無敵破壞王，而妹妹米米出生至今，每晚至少起來哭三次，Mumu已經間歇性睡眠了近兩年。雖然照顧一對子女令Mumu每日陷於崩潰又瘋癲的狀態，但她依然覺得「隨時都是又幸福又累」。她曾在專頁透露︰

當你決定成為父母的那一刻，你的自由就被規範了。沒有睡到飽放著小孩哭的自由、沒有不養小孩的自由、當然也沒有不善待孩子的自由。

▲ 總有人會批評媽媽的育兒方式，Mumu表示每個人的育兒方式都不需接受公審，她會忽視這些人事。（相片來源︰「德州媽媽沒有崩潰」fb）

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記者︰駱秀玲