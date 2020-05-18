【冬蟲夏草】放置太耐藥用價值會減退　浸大中醫學院：放冰箱冷藏延緩冬蟲夏草氧化速度

▲ 冬蟲夏草放置太耐有效成份會減退，應放冰箱冷藏延緩氧化速度。

冬蟲夏草有補腎助陽、護肺定喘、止血化痰等功效。冬蟲夏草一般的保質期為2年，在真空條件下可以存放5年。浸大中醫學院指出冬蟲夏草應該盡早食用，若放置時間過長，冬蟲夏草的有效成分也會減退，並教大家適當的保存方法。

保存要點

低溫、乾燥的儲存環境能大大延緩冬蟲夏草所含成分的氧化與降解速度，最有利於保護冬蟲夏草的外觀品相與內在藥用價值。

密封保存

如果冬蟲夏草數量較少，使用時間不長，1個月以內就能用完的話，可將蟲草密封好，全部放冰箱冷藏，冷藏溫度一般以 0°C至6°C之間為宜，每次使用時取出適量後，盡快密封好放回冰箱。

如果量比較少，可以用丹皮、花椒與冬蟲夏草同放在密封的玻璃瓶中進行保存，也方便隨時使用。如果受潮，應立即拿出來曬乾。

冷藏保存

如果使用時間超過1個月，可分成兩份，一份取出15天到1個月用量的冬蟲夏草密封嚴實，放在冰箱中冷藏，餘下的部分密封嚴實放冰箱中冷凍，冷凍溫度不需要太低，零下幾度到十幾度都可以。

每次使用時，取冷藏的那部分蟲草，當冷藏的用完後，就從冷凍的那部分中取出適量冬蟲夏草，再放到冷藏裏以備隨時使用。另外把密封好的冬蟲夏草從冰箱裏取出後，不要馬上打開密封容器，應先等數分鐘，待冬蟲夏草的溫度升高，與空氣的溫差變小之後再打開，以免冰冷的冬蟲夏草突然接觸空氣變潮濕。

冬蟲夏草還可以用密封袋進行包裝，再保存在冰箱的冷凍格中。經過冷凍的冬蟲夏草如果解凍了，就要盡快吃完，因為解凍後會消耗體內的養分。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣