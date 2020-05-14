有民調指47%受訪者反對海洋公園用公帑續命　六成人對其財政狀況無信心

▲ 有民調指47%受訪者反對海洋公園用公帑續命。（資料圖片）

海洋公園正積極向立法會爭取54億撥款「續命」，但有民調顯示，反對立法會通過撥款的受訪者佔多數，更有6成受訪者對海洋公園能改善財政狀況「沒有信心」。

香港研究協會就海洋公園申請54億公帑「續命」一事，向501名18歲或以上市民進行電話訪問，了解他們對此事的看法。

結果顯示，反對54億撥款的受訪者約有47%，贊成撥款的則有約39%。

有60%受訪者對海洋公園的財政狀況沒有信心，有信心的只佔約26%。協會估計，市民對海洋公園財政狀況無信心，是反對向海洋公園撥款的主要原因。

海洋公園年初申請106億元公帑作發展，今次調查發現，有53%受訪者對此表示「不支持」，表示「支持」的只佔32%。

調查亦發現，47%受訪者表示海洋公園對其有吸引力，表示「沒有」的只佔38%。

香港研究協會負責人促請政府及海洋公園管理層，積極向公眾及立法會解說海園公園長遠的經營策略，向為公眾展現改革的決心，爭取社會支持，以保留這個重要的旅遊品牌。

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記者：陳梓蔚