黃埔分店被指欠租3個月　吉野家遭入稟追租近70萬

▲ 吉野家再有分店遭業主入稟追租。(資料圖片)

日式牛肉飯專門店吉野家早前曾有分店遭業主入稟高等法院追租，其位於黃埔花園分店日前再被業主入稟追討3個月租金等，合共約70萬元。

原告Palliser Investments Limited；答辯人Yoshinoya (WPG) Limited。

入稟狀指，吉野家自2019年10月起，以月租28萬元或總營業額的15%租用黃埔花園第11期地舖，租約為期兩年。惟被辯人自2020年2月起拖欠租金、管理費及冷氣費等費用，原告因此入稟追討約70萬元欠款，並要求原告交吉舖位。

另外，連鎖食肆大家食位於旺角西洋菜南街分店亦遭業主入稟高等法院追租。原告迅興置業有限公司；答辯人大家食飲食集團有限公司。

入稟狀指，雙方於2018年2月簽訂租約，大家食以月租11.5萬元租用上述舖位，為期3年。原告指被告自2020年4月起拖欠租金，故入稟向答辯人追討兩個月租金共23萬元，並要求被告交吉舖位。

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記者：楊詠渝