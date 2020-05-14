涉以20萬誘他人游說性侵案女事主不出庭　兩男被控轉介區院處理

▲ 兩案今於沙田裁判法院合併處理。(資料圖片)

男商人涉前年干犯強姦案，案件審訊前，59歲公司董事與45歲裝修工人涉游說另一男子使女事主不出庭指證。2人分別被控2項及1項意圖妨害司法公正罪，兩案今（14日）於沙田裁判法院合併處理，並轉介至區域法院於6月2日再訊，涉案2名被告准保釋候訊。

首被告陳偉強（59歲；報稱公司董事），被控2項作出傾向並意圖妨害司法公正的行為。控罪指他分別於2019年8月4日及10月21日，游說男子湯志偉協助其誘使女子X在黃興國的強姦案中不出庭作供，並聲稱會給20萬元予湯作報酬。

次被告陳昌國（45歲；裝修工人）則被控1項作出傾向並意圖妨害司法公正的行為，控罪指他於2019年9月30日，在香港意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的行為或一連串作為，藉此尋求勸X不要在黃興國的強姦案審訊中，作出針對該黃的證供。

控方今申請合拼處理兩案，並押後案件至6月2至到區域法院再訊，2被告暫時毋須答辯，准保釋候訊。

翻查資料，控罪書中所提及的案件牽涉1名男商人黃興國，他涉於2018年11月在住所內強姦1名女子，案件去年底審結，男商人被判監5年4個月。

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記者：林欣樂