被指拖欠貨款半年　福臨門被入稟追討逾47萬

▲ 福臨門集團疑拖欠貨款。(資料圖片)

知名粵菜酒家福臨門集團疑拖欠貨款，供應商日前入稟區域法院追討逾47萬貨款。

原告Hong Tai Marine Products，答辯人為福臨門酒家有限公司。

入稟狀指，答辯人於2019年7月27日至今年1月23日，拖欠原告17筆貨款，涉及金額共479,170元，原告曾多次要求答辯人付款，包括在4月經律師樓發信，但答辯人仍未有交付貨款。原告現向答辯人追討全數貨款及利息。

另外，福臨門第三代負責人徐德強以擔保人身分遭財務公司入稟高院追討欠款。原告皇冠信貸財務有限公司；答辯人為金潤集團有限公司、呂怡東(譯音)及徐德強。

入稟狀指，原告與答辯公司於去年6月28日簽訂借貸協議，向其借出3,100萬元，以半山干德道一物業作為抵押，並由另兩名答辯人作為擔保人，借貸條款中指若答辯公司未有依時還款，原告可收回被抵押物業，擔保人亦須負責還款。

入稟狀指，答辯公司自去年12月中起沒有還款，原告遂入稟向3名答辯人追討本金連利息共逾3,289萬元。

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記者：王仁昌、林育慧