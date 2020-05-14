  • 28°C
香港時間 : 2020514日 (週四) 18:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】陳肇始：明起為機場員工驗口水 本周內推及院舍護老院員工

社會 17:39 2020/05/14

分享：

熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

食衞局局長陳肇始於記者會上主動回應本地疫情下，加強檢測能力事宜，當局認為要加強社區檢測能力。(陳靜儀攝)

本港新冠肺炎疫情放緩，惟昨日再現本地感染個案再現。食衞局局長陳肇始於記者會上主動回應本地疫情下，加強檢測能力事宜，提到本港昨新增3宗確診個案反映社區傳播鏈未斷，部分無徵狀感染人士或致本地感染風險仍在，當局認為要加強社區檢測能力。

【新冠肺炎】世衞警告或成風土病　張竹君認同稱未來有機會與病毒共存

她提到，當局已預留2.2億元予衞生署及兩所醫學院加強病毒檢測服務，同時會為無徵狀的高危群組進行社區監測，當中明日起會於機場設特別服務站，為於機場工作的高危人士作深喉唾液檢測，每日名額500個。

另外，當局亦擬為安老、殘疾院舍及護老院員工加強檢測，陳肇始表示有關細節仍需與勞福局商討，盡快於今個星期內推出，未來將視乎本地檢測能力，進一步擴大高危群組監測。

【新冠肺炎】衞生署已向47名卓明樓居民派發樣本瓶　今起房屋署到梨木樹邨第5座派發

她補充，按不同專家評估認為新冠病毒將會共存而不會消失，零星個案將不時出現，有需要透過加強檢測掌握情況；但強調即使加強檢測都不會完全杜絕傳播鏈。

至於需否收緊現時社交距離措施，陳肇始稱本港近日疫情有見緩和、患者出院人數趨增、留院者亦減，故早前作有條件放寬社交距離措施，現有數據分析病毒未會完全截斷，措施安排會按不同考慮，並會監察疫情整體情況。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡

相關文章

【新冠肺炎】今日再多一人出院　39名確診者分別於11間醫院留醫
今日 16:41
【新冠肺炎】今日再多一人出院　39名確診者分別於11間醫院留醫
【新冠肺炎】衞生署已向47名卓明樓居民派發樣本瓶　今起房屋署到梨木樹邨第5座派發
今日 16:51
【新冠肺炎】衞生署已向47名卓明樓居民派發樣本瓶　今起房屋署到梨木樹邨第5座派發
【新冠肺炎】世衞警告或成風土病　張竹君認同稱未來有機會與病毒共存
今日 16:56
【新冠肺炎】世衞警告或成風土病　張竹君認同稱未來有機會與病毒共存
衞生署 陳肇始 張竹君 院舍 殘疾 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【家庭悲劇】單親媽疫情影響失業一家四口斷糧3天　9歲女童絕望上吊輕生
12:34 2020/05/13
【家庭悲劇】單親媽疫情影響失業一家四口斷糧3天　9歲女童絕望上吊輕生
【外傭色誘】菲傭出軌致宮外孕放長病假　穿真空裝抹地疑勾引港媽老公
13:17 2020/05/13
【外傭色誘】菲傭出軌致宮外孕放長病假　穿真空裝抹地疑勾引港媽老公
【超市大搜查】「邪惡色素」有損兒童專注力　12款不含人造色素糖果清單【內附名單及色素表】
19:27 2020/05/12
【超市大搜查】「邪惡色素」有損兒童專注力　12款不含人造色素糖果清單【內附名單及色素表】