【新冠肺炎】陳肇始：明起為機場員工驗口水 本周內推及院舍護老院員工

▲ 食衞局局長陳肇始於記者會上主動回應本地疫情下，加強檢測能力事宜，當局認為要加強社區檢測能力。(陳靜儀攝)

本港新冠肺炎疫情放緩，惟昨日再現本地感染個案再現。食衞局局長陳肇始於記者會上主動回應本地疫情下，加強檢測能力事宜，提到本港昨新增3宗確診個案反映社區傳播鏈未斷，部分無徵狀感染人士或致本地感染風險仍在，當局認為要加強社區檢測能力。

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她提到，當局已預留2.2億元予衞生署及兩所醫學院加強病毒檢測服務，同時會為無徵狀的高危群組進行社區監測，當中明日起會於機場設特別服務站，為於機場工作的高危人士作深喉唾液檢測，每日名額500個。

另外，當局亦擬為安老、殘疾院舍及護老院員工加強檢測，陳肇始表示有關細節仍需與勞福局商討，盡快於今個星期內推出，未來將視乎本地檢測能力，進一步擴大高危群組監測。

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她補充，按不同專家評估認為新冠病毒將會共存而不會消失，零星個案將不時出現，有需要透過加強檢測掌握情況；但強調即使加強檢測都不會完全杜絕傳播鏈。

至於需否收緊現時社交距離措施，陳肇始稱本港近日疫情有見緩和、患者出院人數趨增、留院者亦減，故早前作有條件放寬社交距離措施，現有數據分析病毒未會完全截斷，措施安排會按不同考慮，並會監察疫情整體情況。

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記者：陳正怡