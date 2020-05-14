指隱瞞患愛滋致受感染　男同志入稟向前性伴侶索償

▲ 男同志入稟高等法院要求伴侶作出包括醫療開支等賠償。(資料圖片)

男同志於7年前透過同志社交平台認識同性伴侶，兩人發展成親密關係。男同志指對方明知隱瞞是愛滋病帶菌者及曾感染前男友，兩人期間於沒有採用安全措施情況下發生性行為。男同志於3年前進行愛滋病病毒測試呈陽性，若非受對方隱瞞及誤導，男同志指便不會受感染，基於對方疏忽，男同志入稟高等法院要求對方作出包括醫療開支等賠償。

原告姓全，答辯人為S。入稟狀指，原告與答辯人於2013年透過同志社交平台認識，其後發展成親密關係。原告指答辯人明知自己是愛滋病病毒帶菌者及曾傳染予前男友，但一直隱瞞原告。原告基於信任而同意與對方於沒有安全措施情況下進行性行為，並於2014年4月2日在一酒店進行。

入稟狀指，原告與答辯人期間持續談及透過性接觸感染疾病的話題，惟答辯人一直隱瞞自己是愛滋病病毒帶菌者。及至同年9月，答辯人於原告質問下才透露曾進行愛滋病病毒測試及呈陽性，但強調病毒檢測不到，故原告不會受感染。原告自此減少與答辯人親密接觸，亦間始不信任對方。

及至2017年5月，原告於美國進行檢測，並證實是對愛滋病病毒測試呈陽性，兩人其後分手。原告指答辯人是其唯一性伴侶，基於答辯人隱瞞、疏忽及誤導，原告才被感染，遂入稟要求答辯人作出包括醫療費用等賠償，入稟狀則未有詳列賠償金額。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧