【港產口罩】$69.9屈臣氏口罩BFE＋PFE≥99%　李澤鉅：預計下周起網上登記

▲ 李澤鉅預計下周起網上登記屈臣氏口罩。

屈臣氏早前宣布將推出自家口罩品牌「WatsMask WeCare」，預計5月中旬發售首批口罩。長和系主席李澤鉅今日（14日）表示，預計下周起可開放網上訂購。

李澤鉅預計下周可登記口罩

李澤鉅向屈臣氏了解後表示，口罩安排的細節仍待確定，但預計下星期應該可先行透過網上登記，再到指定屈臣氏及百佳分店取貨。而店舖發售的詳情會在網上登記之後再作安排，於網上登記者可以先取貨。

李澤鉅續指自己都想早些生產口罩，但由於改裝水廠設立生產線需時，而購買原材料及申請產品認證等亦需一定的程序及時間，以確保產品質素。

雖然屈臣氏仍未公布確實開售日期，但有網民表示已收到可率先購買WatsMask的通知。此外，易賞錢亦特選了部分VIP會員，讓他們可搶先訂購WatsMask。部分人士今日（14日）已收到相關通知，指可於5月22日至24日到指定屈臣氏購買。

開箱實測口罩質素

香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）曾在facebook教大家分辨口罩質素優劣的貼士，首先要留意包裝上的生產資料是否齊備，另外最重要是測試過濾層的質素（口罩中層）。

屈臣氏昨天（14日）在Facebook上傳WatsMask的「開箱」實測片段，早前TOPick記者也實測口罩質素。

口罩為獨立包裝、三層設計，內層柔軟親膚，鐵線亦穩固貼鼻。TOPick記者發現，口罩外層亦能排水，水滴下去會形成水珠。剪開口罩，中間不織布過濾層在燈光下不透光。不過，過濾層部份位置在燈光下出現小孔。

開箱詳情即睇：【港產口罩實測】屈臣氏港產口罩開箱 TOPick實測試戴口罩貼面防水不透光

產品包裝資料

過濾標準：BFE&PFE≥99%、經SGS測試

製造廠商名稱：屈臣氏實業（長江和記實業成員）

產地：香港

數量：每盒30個獨立包裝

呎寸：175x95mm

售價：79.9元；易賞錢會員可享獨家優惠價69.9元

屈臣氏自3月決定籌備口罩生產，並設立UV滅菌自動生產車符合ISO 14644-1標準的無塵車間，有6條自動生產線。口罩經SGS測試符合BFE、PFE細菌及顆粒過濾率≥99%，並已通過SGS F2100 Level 2 （二級防護標準）測試。

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責任編輯：王芷瑩