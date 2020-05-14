【兒童健康】父母懷疑孩子痴脷筋　兒科醫生︰可在嬰兒外表上察覺

▲ 兒科醫生張傑提醒父母不宜過於懷疑及擔憂孩子是否有痴脷筋。

記得在小時候讀書，老師經常鼓勵我們發問，將我們不明白的地方馬上詢問，以加強記憶。我很少舉手，除了是不太習慣外，最大的問題是，我連自己不太清楚。那麼，怎樣去問問題呢？同樣的情況是，有些父母面對孩子一些可能的毛病時，心裡很擔心，但是其實擔心真正是甚麼呢？可能自己根本也不知道。這並不是不對，只是我們必須弄清楚細節，才不會引起不必要的憂心。痴脷筋就是一個好例子。

由於痴脷筋總是與負面的事情連結，所以任何與它相關的聯想，都會帶來不安的情緒，包括不能夠說話、說話不清、吞噬不佳、流口水、咬傷媽媽乳頭等等。

事實卻非如此。痴脷筋之所以引起大家的注意，是因為這是一個很容易見到和能夠理解的舌頭問題，而且能夠透過手術治療。但是，並不是這個情況很常見，也不是很嚴重，更不是做成或很多病徵。

口腔檢查時易發覺

最常見發現痴脷筋的情況是在醫生例行檢查時發覺，而父母一般也沒有察覺。其他可能情況，就是有些與口腔相關問題出現時，特地檢查，口腔才找到脷筋的部位，而懷疑有毛病。經驗告訴我們，事實是：

1 真正的痴脷筋個案很少的

2 一般痴脷筋在嬰兒期便會在外表上被察覺，而非有明顯徵象

3 較常見的嚴重的情況是飲用母乳困難。（但是常見母乳飲用困難是其他原因）

4 除非非常明顯的黏連，否則一般會先以觀察的模式一段時間。因為舌頭還是會生長，而黏連卻不太會。在此消彼長下，情況有可能改善

5 就算沒有馬上動手術，也不會有「延誤」的問題

家長過分擔憂

家長很多時候，當有人提出痴脷筋的可能性，就只會擔心。有人會希望找到醫生說不易痴脷筋的診斷。有人就直接擔心手術的可能後遺症。有人只會想像麻醉後的問題。究竟父母是哪一種，我們不會知道。

所以，醫生需要慢慢與父母靜心討論大家擔心的原因，並且加以解釋。幸好，一般父母在引導下，說出心裡話後，便可以釋懷。更重要的是，很多個案都非真正的痴脷筋個案。故此，有懷疑先與醫生討論清楚。

原文題目︰「你知道你正在擔心甚麼嗎？（懷疑痴脷筋）

撰文︰張傑 兒科專科醫生

更多有關兒童健康的文章︰

【兒童健康】5個爸媽擔憂幼兒的睡覺問題 兒科醫生︰盡早建立良好的睡眠模式

【兒童健康】小朋友感冒鼻敏感 兒科醫生︰將鼻水完全停止是不必要

【兒童健康】父母注意嬰幼兒大小便6大狀況 兒科醫生︰一塊尿片看嬰兒健康

TOPick 推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2