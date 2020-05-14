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英基中小學下周五起分批復課　每日安排一半學生回校　擬全日上課有待審批

社會 18:24 2020/05/14

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

英基宣布轄下所有的中小學的復課安排。(資料圖片)

英基學校協會昨（13日）向家長發信公布復課安排已有定案，大部分中小學生將於本月25日起復課，部分高中生將於下周五（22日）先行復課，惟為保障學生在校內有足夠社交距離，每日只安排一半學生回校上課，餘下一半學生則繼續在家接受網上授課。

英基學校協會行政總裁Belinda Greer在信中強調，會跟從政府指引以確保學生安全、維持每名學生的學習進度，以及確保每所學校按其個別需要作出彈性處理，各屬校今起會通知家長各年齡組別學生回校復課的日期，以及分批接受面授與網上教學的安排。

【新冠肺炎】許樹昌：只要沒有在社區造成大傳播　相信復課不是問題

【復課安排】復課指引出爐　不建議戴N95呼吸器　小組討論及留校用膳宜安裝隔板

信中指，學生抵校後會量度體溫，並填寫健康申報表，如不達標學生將不允許返校，上課時座位會有至少1米距離。

校方亦提及，擬安排全日制教學，並已為此作好準備，但仍有待政府正式審批，校方解釋，若學生只回校上課數小時，難實踐理想的教學，亦會為家長帶來不便。

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政府早前宣布，中小學、幼稚園高班及特殊學校將於5月27日起分階段復課，中三至中五先行，以半日上課為原則，而國際學校因課程安排、班級結構及校舍空間與本地學校不同，故可於5月20日起，率先按校本情况就中、小學年級分2至3階段復課。

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責任編輯：蘇文軒

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