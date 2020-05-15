【降魔的2.0】大隻仔關曜儁演技爆發網民力讚 牛頭角開健身餐廳賺錢補貼演藝夢
最近在TVB熱播的《降魔的2.0》，藝人關曜儁（Leo）有份參與，他一場自殺戲演技出眾，被不少網民點名讚好。已加入TVB已經5年的Leo，其實不只是位演員，也是健身教練，去年更開設集健身及美食於一身的樓上店Hexagon Studio，雖然開業時撞正社會運動及新冠肺炎，後者更令生意大跌7成。
但Leo卻說，香港人喜歡做運動及美食，相信疫情過後生意便會好轉。
經常被人叫「大隻仔」、陽光味道十足的Leo，談起上年中開業的健身餐廳，都帶一點無奈，他說：「去年6月初剛簽租約﹐過了幾日就發生社會運動，當時覺得情況不會太懷，加上初開店有一筆營運資金，於是起初未算太差。」
但市度卻未見好轉，生意大受影響，幸好12月起開始有起色，更一直旺到今年的1月。
故事發展到這裏，大家都估到Leo的店子跟香港大圍情況一樣，生意大跌，「2月開始客人來健身及食飯明顯減少，到了3月爆發疫情的第二波時，更加人心惶惶，我不斷要去撲探熱針、口罩、搓手液等等消毒用品，十分緊張。」
後來政府要求健身室暫停營業，生意即一落千丈，幸好最近重開， 可以重新上路。
曾考3次藝員訓練班
其實今次是Leo第一次創業，一開始就面對兩件香港百年難逢一遇的重大事件，但Leo卻一直持樂觀、積極及不肯放棄的態度，由他以往的「事迹」便可了解到——他連續3次報考TVB藝員訓練班，屢敗屢戰，最後終於成功；曾是肥仔一名，後來積極keep fit，更當上健身教練，在2018年贏得「第一屆華南區男子運動模特︰泳裝S組亞軍」。
Leo說：「我很喜歡接受挑戰，希望做到成功為止。我自己最愛演戲，曾做舞台劇甚至做過張家輝電影《魔警》的替身，但片酬很少，只有500元，就算經常拍都跟本不夠餬口，於是我決定創業開店，希望用賺到的錢來支持我的演藝夢。」
至於為何開健身餐廳，則緣於他從前是一名肥仔，最後因做健身令他改變命運，所以決定建立以健身為主題的事業。「我2012年第一次考TVB藝員訓練班，當時已到了最final的面試，是見電視台的高層，當時其中一位高層跟我說︰『原來你咁肥！」我當時都不識答，最後不知是否這原因落選了。」
知道自己身形輸蝕，便開始想辦法，當時他在某大型時裝公司做保安工作，經常遇到一位健身教練，身形很fit，於是便膽粗粗上前向他提出︰「我很想健身，想操fit身形，我每月人工只有5,000元，我願意俾一半人工給你，你願意教我嗎？」
雖然這位健身教練十分愕然，但見他有誠意，於是便答應。Leo隨後每周上3堂，半年便減掉接近20磅。
愛健身因可助己助人
他因此愛上健身，更考取健身教練牌，他說可助己又可助人，Leo說：「曾經有位女學員，她丈夫是牙醫，每天都要彎下身工作，背脊經常出現痛楚，於是我教他每日做一些簡單動作，大約兩星期後，他的痛楚得到紓緩，我很開心幫到他。」
現在Leo的學生中，除了有不少專業人士外，還有藝人張振朗、何廣沛、朱敏瀚等等，可謂星光熠熠。
記者：招美寶