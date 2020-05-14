【花樣少年】郭富城出道靚仔照再被瘋傳　城城自揭當年台灣走紅之謎【多圖】

▲ 年青時郭富城的靚仔look，令不少年青網民感驚豔。

郭富城演出《鼓舞‧動起來online Concert》大受好評，城城的狂野舞姿令不少歌迷瘋狂，大讚集體回憶返晒嚟。而近日網民更瘋傳郭富城90年代多張出道照，當年城城的偶像風采，及令網民大讚靚仔過今日不少韓星。

▲ 54歲城城依然跳得。（健康旦提供）

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多張郭富城出道照網上廣為瘋傳，網民大讚；「真係好屈機」、「韓仔都抄佢」，當年城城的三七分界髮型更一度掀起熱潮，網民稱：「懷疑佢咩髮型都carry 到」。

▲ 憂鬱造型亦是當年城城招牌。

眾所周知城城郭富城本來是舞蹈藝員，為何會轉當演員以至歌手，再逐步成為天王？郭富城在18歲考入無綫電視藝員訓練班第2期學員，之後成為舞蹈員，因為英俊的外表，當舞蹈員時已在梅艷芳、陳慧嫻、周慧敏等女歌手的MV內演出。

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▲ 網民讚城城後生靚仔過韓星。

在1985年，他因為於健美小姐選舉的歌舞表演被時任TVB藝人經理的馮美基相中，於是轉入電視藝員訓練班第14期藝員訓練班。在1988年成為TVB電視銀河十星之一受力捧，演過電視劇《成吉思汗》、《太平天國》及《都市方程式》等劇集。

▲ 城城當年吸引無數女歌迷。

但當時始終未能上一線，直到拍一個台灣電單車廣告扭轉命運。

▲ 電影《機Boy小子》如占士甸造型。

台灣拍廣告走紅

郭富城後來在台灣走紅，正全憑一個電單車廣告。郭富城早前接受「健康‧旦」鄭丹瑞訪問，談到當年為何會到台灣拍廣告。

▲ 電影《91神鵰俠侶》白髮銀狐造型。

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城城憶述當年台灣為電單車廣告招慕主角，因取景地在香港，時為TVB藝員的他，也被安排去試鏡，城城指當日也有不少試鏡者：「試鏡時只是介紹一下自己，然後就回家等消息，後來就被通知錄取。」

▲ 城城因拍攝台灣電單車廣告走紅。

阿旦好奇為何廣告商會挑選他，城城笑道：「我也有問，原來因為我生得細小，就可以顯得電單車更有台型。」

▲ 郭富城當年紅遍港台兩地。

當然城城只是謙虛，事實他拍完此廣告即瘋魔台灣，之後在台灣推出國語唱片，銷量驚人，捲起郭富城旋風，之後回流香港，繼而進軍影視界，再成為四大天王之一。

▲ 郭富城、黎明、劉德華、張學友90年代成四大天王。

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