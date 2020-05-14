【歎息橋】嘆與林保怡陳奐仁「相逢恨晚」　潘燦良明晚登場演伍詠薇老公

▲ 潘燦良覺得與林保怡和陳奐仁等演員「相逢恨晚」。（ViuTV提供）

ViuTV與Youku首度合作，製作的愛情懸疑劇《歎息橋》由劇本創作以至鏡頭運作，均採用創新手法，務求炮製出高質素劇集。劇集演出陣容鼎盛，由林保怡、周家怡、陳奐仁、衛詩雅及伍詠薇等實力派演員擔綱，其中林保怡更首次擔任劇集監製。

明晚（15日）播出的第5集，將有潘燦良隆重亮相並飾演伍詠薇的老公Ryan，多年來醉心科研，怎料二人年輕時奉子成婚，認定未能出國做科研是太太與兒子（岑珈其飾）的錯。

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▲ Ryan（凌文龍飾）和Catherine（唐寧飾）奉子成婚。（《歎息橋》劇照）

潘燦良指自己遲入劇組，與眾演員，如林保怡、伍詠薇及陳奐仁等有「相逢恨晚」的感覺，「我和陳奐仁之前工作就認識，不過今次就少一些對手戲。休息時間我都問Hanjin如何健身，他真的很Fit！」陳奐仁亦「埋怨」與林保怡、潘燦良的對手戲很少，「我整套劇和燦良、保怡只得兩句對白，所以未有機會好好交流。」

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▲ Catherine（伍詠薇飾）情緒崩潰，需尋求心理醫生。（《歎息橋》劇照）

第6集【Kevin：正常】

Kevin 是Catherine 的兒子，他個性 頑劣，從小被當成問題兒童，亦因為他有先天性疾病，Catherine對他的管教十分嚴格。Kevin 意外得知自己身世，於是跑去Thomas的餐廳作試探。

第7集【Ken：責任】

Joyce父身體抱恙，把燒酎酒吧交給女兒和女婿打理。Ken不情不願的答應，另一邉廂，他重遇舊人Catherine。他只好將滿腔委鬱悶向Catherine傾吐，更請求她到酒吧幫忙。

第8集【Joyce：轉移】

酒吧的打理和婚禮的安排都令Ken 和Joyce的關係再度生隙， 而Ken在試試穿婚紗當天竟消失不見蹤影。Joyce在徬徨之際，只好回到Thomas的懷抱中，向他哭訴。

第9集【Thomas：冷漠】

Thomas年少時因為意外而滯留意大利，錯失了和Sammy的約定，二人因此而錯過彼此。Sammy其後感情路崎嶇，幸得Thomas在背後默默守護。Sammy重遇曾暗戀她的同學阿南，他鼓起勇氣，提出希望帶Sammy到異地發展。

第10集【Sammy：自私】

Sammy心中其實從未放下Thomas，但他的態度卻令她感到心灰。面對舊同學的追求，Sammy多番向Thomas透露，但他的態度亦冷淡如常，於是Sammy下定決心，真正向前邁進。