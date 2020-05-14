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【減肥陷阱】1盒鰻魚飯逾900卡含3份肉類　黃凱詩：鰻魚是頂級爆脂魚肉

健康 18:36 2020/05/14

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

營養師黃凱詩提醒減肥戰友，一條鰻魚約135克，當中約有21克蛋白質，即是3份肉類，差不多含6茶匙油，是頂級爆脂魚肉。

疫情緩和，限聚令放寬，味蕾按捺不住的減肥戰友紛紛外出用膳，體重隨之節節上升。減肥戰友沛樂就是其中例子，覆磅後，她驚訝喊道︰「嘩！重了2磅多！」我不慌不忙替這位減肥戰友講出下一句︰「是放監後的自然體重調整吧！」

她笑言︰「哈，你好像看透世情了，對戰友體重反覆也顯得淡淡然的。」

1條鰻魚等於3份肉類

「我只是不想被情緒牽着走，大部分人困在家3個多月，一兩天的放任還是可以接受的。哈哈！我也因太念掛着日本美食，吃過一次拉麵，還追加了餃子。不過，滿足過便算，總不能天天如是。」我道出了彼此避疫的心聲。

「我就是因為太掛念鰻魚飯！前天跟同事大夥兒去日式食堂，剛好那天餐廳推介的是上等鰻魚飯。原本，我也控制得住，可是，同事們你一言我一語，說吃鰻魚飯比吃日式炒飯好，畢竟只是魚肉跟白飯，便叫了一客。」她如實招供。

我詳細說明︰「沒錯。的確只是魚肉加白飯，但魚肉也有高低脂之分，一條鰻魚約135克，當中約有21克蛋白質，即是3份肉類，但其中卻有差不多6茶匙油，以同等蛋白質含量而脂肪較低的魚肉計算，則只有約2茶匙油，油脂的差異達3倍之多，絕對是頂級爆脂魚肉，不容小覷。」

1盒鰻魚飯逾900卡

她擔心問︰「那麼，一盒子的鰻魚飯有多少卡？」

「約900多卡，其實熱量跟一小碟日式炒飯不遑多讓。」我提醒她說。

撰文：黃凱詩（營養師）

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