立法會三讀通過預算案　陳茂波：絕大部分港人可8月收到1萬元

▲ 財政司司長陳茂波。(陳靜儀攝)

立法會今日（14日）以42票贊成、23票反對、1票棄權，通過財政預算案。23名民主派議員投下反對票，醫學界陳沛然則投棄權票。

財政預算案撥款超過6272億元，當中包括向合資格人士派發1萬元。而民主派提出的52項修正案全數遭到否決。

財政司司長陳茂波表示，草案通過後，政府會全速落實預算案中超過1200億元的紓困措施，包括向合資格的港人派發1萬元現金計劃。他指，有關準備工作已在全速進行，目標是在六月底接受申請，讓市民七月起收到錢，以及絕大部份市民在八月收到錢。

陳茂波再次呼籲，市民用積極考慮開設個人銀行戶口，以最便捷的方式網上登記戶口，使該筆現金可盡快落到市民袋中，政府稍後會在合適時間公布有關計劃其他詳情。政府目前正聯絡零售及飲食業界，商討屆時是否可推出推廣計劃，增加消費優惠等。

▲ 立法會審議2020-2021年財政預算案。 (左)財政司司長陳茂波，進入議會時忘記戴上口罩，要(右)律政司司長鄭若驊提醒。 (陳靜儀攝)

今次現金派發的規模達700億元，陳茂波表示，今年本港首季消費平均每月是278億元，以及平均每月餐飲開支約72億元比較，相信今次派錢可起刺激消費作用。

他又指出，本港經濟在過去幾個月，是是有紀錄以來最差。而為避免出現螺旋式下滑，政府已在預算案提出「撐企業、保就業」，亦推出兩輪防疫抗疫基金措施，希望穩住信心及經濟，果斷用好財政儲備渡過難關。期望大家做好防疫抗疫工作同時，亦可讓本港各行各業盡快恢復正常運作，讓香港經濟盡快重新啟動向前。

記者：陳宛彤、李淇