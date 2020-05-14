【海景晚餐】馬哥孛羅香港酒店4道菜晚餐每位$888　海景房用餐與伴侶締造浪漫時光

▲ Cucina意大利餐廳推出全新餐飲體驗。（相片由馬哥孛羅香港酒店提供）

想外出吃飯放鬆心情，但又想盡量避免人流聚集，怎麼辦？馬哥孛羅香港酒店Cucina意大利餐廳推出全新餐飲體驗正正達成以上兩個願望，客人可以獨佔酒店套房一邊觀賞海景，一邊品嚐4道菜晚餐，度過一個難忘的晚上！

坐擁壯麗維港美景的Cucina意大利餐廳推出全新餐飲體驗，客人可選擇於馬哥孛羅香港酒店的豪華海景客房內享用意籍總廚炮製的菜式，於180度海景的美色下，無拘無束地品嚐美食，很適合與好友及伴侶慶祝，為對方製造驚喜。

▲ 客人可選擇於酒店的豪華海景客房內用餐。（相片由馬哥孛羅香港酒店提供）

4道菜的晚餐包括番茄水牛芝士配巴馬火腿、辣番茄汁虎蝦意大利扁麵、慢煮和牛面頰肉伴南瓜蓉及巴羅洛紅酒汁 或 焗比目魚伴龍蝦汁及車厘茄。品嚐前菜及主菜後，野莓拿破崙伴桑莓雲呢拿汁的甜品為晚餐畫上完美句號。

海景客房餐飲體驗每晚6時起供應，客人需於24小時前預訂。客人只需另加HK$800起 ，可即晚入住豪華海景客房。

豪華海景客房Cucina4道菜晚餐

地址：尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓

電話：2113 0808

價目：每位HK$888（另設加一服務費）

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩