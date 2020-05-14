周浩鼎批DSE歷史科題目美化日本侵華　葉建源：問題在於考驗學生能否解讀資料

▲ 民建聯立法會議員周浩鼎。（資料圖片）

今年中學文憑試歷史科卷一，答題第2(c)題，以兩份日本觀點及史料作資料，問考生是否同意在1900至1945年間，日本為中國帶來的利多於弊。民建聯立法會議員周浩鼎批評有關問法荒謬，資料中亦隻字未提日本侵華的史實，質疑背後是否有暗示，是美化日本侵華的行為，要求考評局作交待。教育界立法會議員葉建源相信，考評局出題工作並非一人所為，亦有機制、抽籤及多人把關等，質疑此言論與出題兩者是否有直接關係。

葉建源表示，對於問題提到「利多於弊」的句子，相信很多人都認為不能接受，包括他自己。但強調，這類問題的用意，在於考驗學生是否能解讀資料，是歷史科出題的趨勢，考核考生分析能力，並非要求考生認同問題的陳述句。他又指出，1900年至1945年間發生了很多事，雖然最深刻的事件為抗日戰爭，但這並非惟一發生的歷史事件。

▲ 教育界立法會議員葉建源。（資料圖片）

另對於有報道指出，考評局有高層職員在網上社交平台發表「沒有日本侵華，哪有新中國」及 「還淫於民」等言論。周浩鼎又質疑，此扭曲歷史舉措是違反專業操守，嚴重失德，予以嚴厲譴責，要求考評局及教育局嚴肅跟進。他認為，考評局是負責考試題目，卻有成員公開美化日本侵華，是扭曲歷史言論，憂慮教育及考試專業性嚴重受損，認為教育局要訂出明確懲處機制，並盡快訂立一套明確的懲處機制，以及公開相關失德違反專業操守的老師黑名單，以免誤人子弟的情況繼續發生。

葉建源就認為，有關批評猶如文革式批鬥，教育局及考評局亦不應該單憑員工的言論，就隨便定罪。

責任編輯：李淇