  • 27°C
香港時間 : 2020514日 (四) 20:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

周浩鼎批DSE歷史科題目美化日本侵華　葉建源：問題在於考驗學生能否解讀資料

政治 19:55 2020/05/14

分享：

熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

民建聯立法會議員周浩鼎。（資料圖片）

今年中學文憑試歷史科卷一，答題第2(c)題，以兩份日本觀點及史料作資料，問考生是否同意在1900至1945年間，日本為中國帶來的利多於弊。民建聯立法會議員周浩鼎批評有關問法荒謬，資料中亦隻字未提日本侵華的史實，質疑背後是否有暗示，是美化日本侵華的行為，要求考評局作交待。教育界立法會議員葉建源相信，考評局出題工作並非一人所為，亦有機制、抽籤及多人把關等，質疑此言論與出題兩者是否有直接關係。

葉建源表示，對於問題提到「利多於弊」的句子，相信很多人都認為不能接受，包括他自己。但強調，這類問題的用意，在於考驗學生是否能解讀資料，是歷史科出題的趨勢，考核考生分析能力，並非要求考生認同問題的陳述句。他又指出，1900年至1945年間發生了很多事，雖然最深刻的事件為抗日戰爭，但這並非惟一發生的歷史事件。

教育界立法會議員葉建源。（資料圖片）

另對於有報道指出，考評局有高層職員在網上社交平台發表「沒有日本侵華，哪有新中國」及 「還淫於民」等言論。周浩鼎又質疑，此扭曲歷史舉措是違反專業操守，嚴重失德，予以嚴厲譴責，要求考評局及教育局嚴肅跟進。他認為，考評局是負責考試題目，卻有成員公開美化日本侵華，是扭曲歷史言論，憂慮教育及考試專業性嚴重受損，認為教育局要訂出明確懲處機制，並盡快訂立一套明確的懲處機制，以及公開相關失德違反專業操守的老師黑名單，以免誤人子弟的情況繼續發生。

葉建源就認為，有關批評猶如文革式批鬥，教育局及考評局亦不應該單憑員工的言論，就隨便定罪。

 

責任編輯：李淇

 

政治 立法會 葉建源 周浩鼎 DSE

最高瀏覽

【家庭悲劇】單親媽疫情影響失業一家四口斷糧3天　9歲女童絕望上吊輕生
12:34 2020/05/13
【家庭悲劇】單親媽疫情影響失業一家四口斷糧3天　9歲女童絕望上吊輕生
【外傭色誘】菲傭出軌致宮外孕放長病假　穿真空裝抹地疑勾引港媽老公
13:17 2020/05/13
【外傭色誘】菲傭出軌致宮外孕放長病假　穿真空裝抹地疑勾引港媽老公
【超市大搜查】「邪惡色素」有損兒童專注力　12款不含人造色素糖果清單【內附名單及色素表】
19:27 2020/05/12
【超市大搜查】「邪惡色素」有損兒童專注力　12款不含人造色素糖果清單【內附名單及色素表】