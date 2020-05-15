【歎息橋】林保怡周家怡續《綠豆》前緣　不自滿過往成功勇於跳出舒適圈

▲ 林保怡和周家怡於ViuTV劇《歎息橋》飾演一對同居好友。

ViuTV劇《歎息橋》本周首播，口碑不俗，男女主角林保怡和周家怡接受TOPick訪問指劇集讓觀眾以多角度去思考，或許能從中獲得啟發。早在TVB時，林保怡和周家怡已曾合作《金枝慾孽》、《火舞黃沙》等，不過二人被視為最佳拍檔，是在4年前合演ViuTV首套自家劇《瑪嘉烈與大衛系列—─綠豆》。

林保怡亦從《瑪嘉烈與大衛系列—─綠豆》獲得啟發：「同一件事件有兩個答案，到底那個是真那個是假呢？不同視點但同一件事，所得出的效果會是怎樣呢？」

【歎息橋】嘆與林保怡陳奐仁「相逢恨晚」 潘燦良明晚登場演伍詠薇老公

▲ 林保怡與周家怡繼《瑪嘉烈與大衛系列─—綠豆》後再度合作。（ViuTV提供）

4年後，林保怡與《綠豆》的兩位導演25及FatBall一起組公司並製作了《歎息橋》，由「羅生門」的概念發展出來，數個人說着同一個經歷，但不同人會有不同的想法，從而呈現出故事在細節上存在的諸多差異，為劇集添上懸疑色彩。

周家怡認為：「可以多方面去看事情，從不同人的角度去出發會有不同的解釋、演繹。有時候或會因此而製造出很多誤會，不如多點換位去思考，站在別人的角度去想，從不同角度去看一件事都可以很不同。」

【歎息橋】林保怡首次擔任劇集監製 周家怡讚新劇予演員充足發揮空間

▲ 林保怡為《歎息橋》的監製及男主角。（ViuTV提供）

周家怡每次跟林保怡合作的感覺都不同：「今次最不同就是他是劇集監製，擁有這權力便可跟演員去溝通。他是個既細心且感覺敏悅的演員，很知道每位演員埋位時的狀態，或為何演員會這樣做，可作出分析且很快地告知對方演繹方式。」

林保怡每場戲都會在現場監督，即使生病也不例外：「成為監製的好處就是能以這身份去跟每位演員溝通，平時大家都嘻嘻哈哈，不過投入角色時則很認真。」

▲ 《歎息橋》每集以各個角色的視角出發，呈現不同的「事實」。（ViuTV提供）

《歎息橋》有別於一般的劇集，身兼監製及男主角的林保怡形容：「每集的首15分鐘都是年輕版角色的故事，從年輕到成年的關係一直加深及轉變。拍攝時，劇本上會有某角色的名字，然後演員便會演出從角色的視點出發，去演出來。同一場戲可能會出現不同的『我』，要演『我』在那個角色心目中的人。」

周家怡大讚林保怡：「他心地很好，會讓不同的人去嘗試。《歎息橋》是其公司首部劇集，他起用很多行內的新人，給予他們機會。」林保怡覺得：「新，可以有更多意想不到的事。我偏向喜歡新，永遠不會知他會如何去演這場戲。」

他期望觀眾看畢後會有所得著：「有維生素代入袋，發現電視中的那人正正是自己，反思為何會這樣對他們呢？比起看完後只會笑，還是有得著的比較好，可以改善自己處事和待人接物。」

▲ 林保怡和周家怡曾多次合作拍劇。（黃建輝 攝）

林保怡與周家怡這對好拍檔曾合作多次，周家怡回想：「對他的第一印象是拍攝《金枝慾孽》，當時的我覺得這個人很厲害，孫大人當時的對白真的不是人說。」

林保怡憶起劇中其他演員的辛酸往事：「他們冬天時要拍夏天戲，但說話時會出現霧氣。而制止霧氣的方式就是當你喝一口冰水，那霧氣便消失了。然後就盡量說最多的對白，說到有霧氣時便再喝冰水，幸好我們都避了這一劫。」

他續指：「以前冬天拍夏天戲，冬天時要下水，總是要跳落西貢碼頭、在片廠浸泳池。當你冬天仍然跳進凍水內演戲，我真的不能形容，就當是零下的溫度。」

▲ 周家怡去年憑電影《無雙》提名金像最佳女配角，實力獲得認可。（黃建輝 攝）

不過林保怡在TVB對周家怡印象最深的合作是拍《火舞黃沙》：「她每次埋位都需要戴兔唇儀器。」周家怡回應：「我不埋位也戴兔唇儀器。」

周家怡回想：「有一天很寒冷，他們拍攝時經常沒法穿上衣服，以致說對白時口部在震。」林保怡分享：「有次下雨前，我們練習得很熟練，盡量不想NG，怎料埋位時全都沒法說出口，凍到說不出話。」周家怡說：「很殘忍，給他們一杯熱水燙口部，讓他們不要再震，然後便繼續拍攝。」

林保怡謂：「假設有8句對白，拍攝時一直在Roll機，演員震定了，其實也定不了，盡量說最多的對白，然後將其接駁起來。沒可能一次過說8句話，一拍畢便讓所有前輩老師上車回酒店沖熱水涼，因為太凍了。」

▲ 曾為視帝的林保怡謙稱尚在學習中。（黃建輝 攝）

曾於2004年憑《金枝慾孽》獲得TVB視帝及於2010年憑《掌上明珠》獲得亞洲視帝的林保怡謙稱：「我仍在學習中，覺得我們應該像黑板一樣，擦掉以前所有的記憶，一直向前看，每天都要充實自己。作為演員，我會多看戲，盡量學習一些以前可能學不到的事物。黑板已擦掉，現時則慢慢填上去。」

他又謂：「不要因以前有很多粉絲、好的評論甚至獎項而自大，我覺得那些（獎項）就安放家中好了，但不要去想它。停下，然後再來一次，再建築一幅牆給自己跳過去，看自己能跳得有多高。我在2012年離開TVB，那時也不知自己可跳得有多高，但不知道才好玩、刺激。」

▲ 林保怡和周家怡於《歎息橋》飾演一對同居好友。（黃建輝 攝）

周家怡 Credit:

Make up: Herman Ng

Hair: Vincent Yeung

Outfit: Club Monaco

林保怡Credit:

Make up & hair: dera@deardera

Wardrobe: Club Monaco

記者：梁樂欣

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF