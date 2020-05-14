貼反修例海報起爭執　女護理員棍襲便衣警囚2個月

▲ 案件今於西九龍裁判法院判刑。(資料圖片)

去年10.1國慶日56歲女護理員涉在太子港鐵站外，因張貼反修例宣傳海報與便衣警員起爭執，並以塗漿糊的長棍襲擊對方，護理員早前承認1項普通襲擊，裁判官今（21日）於西九龍裁判法院判刑時指，案發時社會上人與人之間互信跌至低點，出現憎恨及敵意，被告貼文宣遭人冒犯是可預計之內，因此衝動犯案並非減刑因素，判囚2個月，被告准保釋候上訴。

承認普通襲擊罪的被告蔡妙兒（56歲），報稱護理員，今乘坐輪椅出庭聽取判刑，控罪指她於2019年10月1日在太子港鐵站B1出口外襲擊男子羅國威。

辯方指出，被告上次出庭時左腳行動不便，及後因腎炎而入院接受治療，須以輪椅代步，並於下周須再到醫院覆診。辯方求情指，被告一時衝動犯案，與過往性格不符，希望裁判官考慮非監禁式刑期，或判以緩刑處理。

主任裁判官羅德泉判刑時指，案情嚴重，被告隨手取來長約80厘米、用作貼反修例海報的鐵棒作武器，令便衣警員受輕傷，考慮到被告身體情況欠佳，犯案屬單一事件，會以3個月作為量刑起點。

至於被告受到冒犯是否構成求情因素，裁判官認為，案發時社會出現巨大變化，令人與人之間出現很大分歧，雙方經常出現對立，人與人之間的互相尊重及互信跌至低點，出現猜疑、憎恨及敵意，在此情況下，被告貼反修例海報必然預計會被人不禮貌地指罵，即使便衣警的行為令她感到冒犯，亦是可預計之內，因此衝動犯案並非進一步減刑因素，最終判監2個月，准保釋候上訴。

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記者：林欣樂