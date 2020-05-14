警方破5,400萬洗黑錢案　拘3男涉15宗電話及網上情緣騙案

▲ 反詐騙協調中心署理總督察顏凱欣(左)及東九龍重案組署理總督察崔庭銳(右)。(黃傑偉攝)

警方搗破一個涉嫌洗黑錢的集團，於去年12月至今年3月期間，替14宗電話騙案及一宗網上情緣騙案處理非法得益，涉款高達港幣5,400萬元。警方今日拘捕3名涉案男子。

商罪案調查科反詐騙協調中心署理總督察顏凱欣指，留意到本港今年電話騙案的數目及騙款金額亦有明顯上升，情況令人關注。在電話騙案中，以假冒官員的案件比例最多，因此反詐騙協調中心及東九龍重案組進行聯合調查。調查中，警方成功鎖定一個本地洗黑錢集團，在去年12月至今年3月期間，涉及14宗電話騙案及1宗網上情緣騙案，騙取款項達到5,400萬元。

警方今日進行拘捕行動，在港九新界不同地方進行搜查，目前在3個地方，包括葵涌、荃灣及沙田，拘捕3名男子，年齡介乎29至59歲，涉嫌洗黑錢。行動仍繼續，不排除再有更多人被捕。顏凱欣又指，被捕人在本港多間銀行開納戶口收取騙款，並經過多次轉帳。

▲ 警方檢獲多張銀行卡。(黃傑偉攝)

東九龍重案組第3隊署理總督察崔庭銳指，騙徒冒充公私營機構，包括物流公司及政府部門等。騙徒訛稱受害人正被內地執法部門調查，並聲稱受害人涉及內地嚴重罪行，目前正被通緝，其戶口亦被凍結。騙徒又聲稱，若受害人需證明清白，需提供家人資料。其後，受害人的電話再被轉駁至另一名檢察官騙徒，並聲稱受害人需定時報告行蹤亦需保密等。

另外，顏凱欣又指，受害人多為長者，並指警方分析出3個騙案指標，讓民眾可識別出家中的長者是否墮入騙案。指標包括長者平日使用傳統銀行服務，卻突然申請網上理財戶口；長者突然轉用智能電話；以及長者突然不分晝夜，長時間使用應用程式。

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記者：黃傑偉