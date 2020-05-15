【新冠肺炎】疫下安老院舍謝絕探訪　機械人助見親人一面成新寵

▲ 疫情期間院舍長者不能接觸外人，取而代之是一眾機械人能夠幫忙，以視像通話方式連繫長者和家屬。（馮漢柱攝）

一場新冠肺炎疫情，令屬傳染病高危區的安老院舍紛紛謝絕外人，幸好家屬可借助科技的力量，打破限制與親人保持溝通。智能機械人在疫情之時大派用場，有院舍購入3部機械人以作視像通話，讓他們成為院友和家屬之間的橋樑，排解思親之苦。

92歲的何婆婆患有中度認知障礙，視力亦視乎完全失明，居於安老院已經逾10年。每日女兒都會帶上愛心湯水探望媽媽，而孫女Winnie也會每隔兩周就探婆婆一次。

Winnie憶述，自疫情爆發後有近3周無法見到外婆，當時十分掛念她，幸好院舍邀請她們預留時間試用視像探訪，終可見到外婆一面。現時院舍安排她們逢周二、四都有半小時視像探訪時間，Winnie稱大家主要都是閑話家常，但與真實見面的最大分別，還是不能撫摸婆婆，為她洗臉。

▲ 何婆婆的女兒以往每日都親自探望，惟疫情令院舍謝絕外人，機械人就可幫助她們維持關係。（馮漢柱攝）

Winnie指，疫情中最深刻的經歷是3月底時，外婆因肺炎入院，那是才是一家人首次親身見到婆婆。而婆婆出院後要在院舍隔離14日，那時她們都很擔心，幸好院舍說「機械人不用隔離」，可以駛到婆婆床邊視像會面，她們頓時「安心曬」。

香港盲人輔導會九龍盲人安老院院長楊琼表示，以前如要進行視像通話，需要員工手像罰企一樣持平板電腦，現在院舍購入了3部機械人，每層都有一部機械人「識行識走」，懂得定時到不同房間，減輕了員工工作。

楊又指，去年9月購入首部機械人時，原只作訓練和輔助治療師用途，但疫情爆發後發現視像通話的潛力，立即購入多2部機械人，在每層幫助長者。除視像通話，團隊也會用機械人教長者洗手、帶口罩，楊坦言機械人實在有助小組工作，否則難以安排員工在家工作。

代理機械人的初創公司HandyRehab聯合創辦人張皓程透露，機械人來自以色列，每部售價約3萬元，他們特意訓練機械人聽懂廣東話，又特別安裝程式。他稱，機械人能夠自動認路，適合重複性工作如送水，往後或會加入量體溫功能，方便護士工作。

▲ HandyRehab聯合創辦人張皓程（右）從以色列引入Temi機械人，用作支援院舍人手用途，並與香港盲人輔導會九龍盲人安老院院長楊琼（左）合作，在院舍使用科技。（馮漢柱攝）

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記者：徐紹軒