港府擬以行業守則禁保險業不得以基因資料核保　人壽危疾高端產品除外

▲ 食物及衞生局副秘書長方毅。 （陳靜儀攝）

基因組醫學督導委員會今日發表首份「香港基因組醫學發展策略」報告，當中提及市民投購保險時需否提供基因檢測結果，督導委員會建議透過保險業界守則，規管保險公司不可要求投保人接受基因檢測及索取結果；惟每年保費高逾100萬元的人壽或危疾高端保險產品，則可檢閱部分檢測資料。

督導委員會認為據研究人員及臨床醫生經驗，保險公司使用基因數據作核保的做法欠透明度，不少病人及家屬均憂接受基因檢測會影響投保；參考國際做法，建議應透過行業守則加強規管使用基因數據作保險及就業用途。

委員會認為，保險業界應顧及本地情況，不得要求或強迫投保人接受任何基因檢測、索取診斷性基因檢測結果作為醫療資一部分，及不得索取任何作研究用途的檢測結果；不過每年保費高逾100萬元的人壽或危疾高端保險產品，則可針對某些如患遺傳病機會等索取部分資料用作核保。

方毅解釋，因應基因組醫學發展迅速，透過行業守則規管較務實及靈活，保險業聯會亦會更新守則。食衞局局長陳肇始表示，現階段未有需要就保險業使用基因組資料而立法，但如果發現業界處理有問題，亦不排除以其他途徑規管。

食衞局副秘書長(衞生)方毅解釋，因應基因組醫學發展迅速，以行業守則規管較務實及靈活，保險業聯會亦會更新守則。食衞局局長陳肇始表示，現階段未需要就保險業使用基因組資料而立法，惟如發現業界處理有問題，亦不排除以其他途徑規管。

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至於坊間不少聲稱可了解天賦才能的基因檢測，委員會未建議作出規管。方毅稱有關檢測已屬消費者權益問題，將透過公眾教育，提升市民就檢測臨床功用、局限等認知；惟如與醫療健康相關的，則需由認可醫務化驗師簽發報告才算有效。

保險業聯會指已落實《實務守則》，業界不會要求準投保人進行基因測試作核保之用，或索取用作科學研究用途的診斷性、預測性基因測試結果，惟如人壽保險保額逾500萬元、危疾保單保額逾100萬元，則可向投保人索取預測性測試結果，守則下月起生效。

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記者：陳正怡