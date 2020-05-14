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【救救動物】瀕危恆河豚BB現身慘被捕獲　口鼻遭岸上男子捏緊虐待自娛

休閒 20:40 2020/05/14

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

隨人類活動因為新冠肺炎疫情而減少，大自然近期亦得到喘息機會，當中屬於瀕臨絕種的恆河豚(South Asian river dolphin)在時隔30年後，近日亦在印度的加爾各答(Kolkata)淡水流域出沒。然而，一隻恆河豚寶寶當時被卻民眾捕獲，有男子甚至在岸上捏緊牠的口鼻拍片自娛，行為令人髮指。

《印度時報》報道，有當地民眾近日上傳一段短片，片段中顯示當時有一群年輕人正殘忍地虐玩一隻恆河豚寶寶，其中1人更以單手捏着牠的口鼻，更有人用雙手把牠的嘴巴扳開，在其他影片中甚至可以看到恆河豚寶寶流出血來。

儘管這群年輕人最後把這隻恆河豚寶寶放回水中，但據當地的環保人士Biswajit Roy Chowdhury在看過片段後指：「影片中的恆河豚應該是只出生幾周的小嬰兒，其實哺乳類動物的皮膚十分敏感，以影片中所受到的對待來看，即使放回水中也很難存活。」

他又指，估計事發現場位於加爾各答與布德萬（Burdwan）之間一帶，他並要求執法部門拘捕片中人士。相關片段在網上曝光後亦引起大批網民震怒，紛紛揚言要追究有關人士。

據資料顯示，恆河豚主要是生活在印度、孟加拉、尼泊爾與巴基斯坦的淡水豚，在2009年被印度當局列為國家級水生動物物種，造成牠們瀕臨滅絕的原因除了河水污染嚴重問題，最主要就是人類活動與交通運輸，目前全球數量約剩下1200至1800隻。

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責任編輯:熊詠思

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