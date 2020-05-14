教育局譴責DSE歷史科中日關係試題　嚴重傷害國民感情

▲ 教育局發聲明指，DSE歷史科有關中日關係的試題具引導性，考生可能因而達至偏頗的結論，嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴。教育局對公開試中出現如此設計的試題深感遺憾，並予以譴責。（資料圖片）

中學文憑試歷史科卷一今日開考，其中一題問及考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，而資料未提日本侵華史事，引起爭議。教育局今日晚上10時12分發稿回應事件指，試題具引導性，嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴，並予以譴責。

事件詳情按此

教育局聲明全文如下：

教育局知悉今年文憑試的歷史科有試題附帶極為片面的資料，致試題具引導性，考生可能因而達至偏頗的結論，嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴。教育局對公開試中出現如此設計的試題深感遺憾，並予以譴責。



教育局要求香港考試及評核局嚴肅跟進，向公眾作出合理交代，並全面檢討出題機制，從速改善，以維護文憑試的公平性、公正性及可信性。

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記者：陳梓蔚