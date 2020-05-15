【海洋公園救亡】劉鳴煒：檢討可商港人免費遊公園　盼財委會通過54億撥款紓倒閉危機

▲ 海洋公園董事局副主席劉鳴煒盼議案能獲得通過。（陳國峰攝）

港府擬撥54億元予深陷財困窘境的海洋公園「救亡」，包括償還逾30億元商業貸款，立法會財委會今日（15日）審議撥款申請。公園董事局副主席劉鳴煒認為，在檢討公園未來發展及定位的討論上，均可天馬行空，對於外界提出的以土地建屋、港人免費入場及園區應否變康樂設施等種種建議，都可開放討論，盼議案能獲得通過。

海洋公園面臨破產倒閉危機，劉鳴煒昨日（14日）接受傳媒訪問時表示，若54億元撥款獲得通過，公園未來一年會屬非常特殊的過渡性時期，亦是開源節流的一年，否則公園倒閉後果嚴重，形容

好多嘢係錢買唔返。

倘公園清盤 後續事宜恐混亂

對於外界有聲音認為政府不應利用公帑為公園「還債」，劉鳴煒透露，過去一、兩個月園方有與不同機構商討「拯救」公園的方法，可惜結果不理想，亦明白大眾不希望撥款會成為「無底深潭」，惟他提醒公園一旦清盤，主導權就會在清盤官身上，而非政府或公園，屆時不但需時處理，後續事宜亦會變得混亂，坦言

要避免清盤這個結果，就要這個銀碼（54億元）。

港府宣布海洋公園撥款削減至54億元 若6月未獲資助將面臨倒閉

▲ 立法會財委會今日（15日）審議54億元的海洋公園撥款議案。（陳國峰攝）

政府將設立跨部門小組，未來半年在法例、財務、土地運用、經營模式等為公園發展尋求突破。劉鳴煒指，公園除了富教育及旅遊價值外，亦有責任為遊客及下一代帶來美好回憶，認為公園未來的定位及發展有無限的可能性，檢討過程中討論的內容亦可以是天馬行空及具創新度，但強調檢討宗旨須令公園日後的財政可持續之餘，亦要符合港人期望。

檢討宗旨要符港人期望

他說︰

公園多年內受《海洋公園公司條例》的掣肘去運作，現在有機會拆牆鬆綁，將現有框框重新釐定，無論是透過起樓、還是做更多教育工作，抑或透過以後政府資助香港人入園玩等，所有情況都可以想出來（討論）之下，就甚麼事情都有可能發生。

財委會今審議公園撥款申請，劉鳴煒形容，近日與不同議員交流時，大部分人都不希望公園倒閉，同時亦拋出不少建議方案，譬如修改法例、改變公園融資方法及定位、提供港人優惠或免費入場等，認為在議員們了解公園情況及倒閉後果後，對議案的支持度有增加，他希望撥款申請可獲通過。

海洋公園今年1月曾爭取政府注資106億元重新定位及發展，受新冠肺炎疫情影響而停業逾3個月，損失約7億元，已無條件按原有計劃發展；本周一（11日）政府建議撥款54億元，資助公園未來一年營運，當中逾30億元償還商業貸款，否則公園6月內會面臨破產倒閉。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」: https://bit.ly/2V94aIF

記者：陳曉瑩