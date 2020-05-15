曾錦強：止蝕的代價較低

海洋公園面臨財困，營運資金到6月便枯竭，所以政府向立法會財委會申請撥款54億元救亡，如果沒有這筆資金，公園便要倒閉。有立法會議員擔心這是「無底深潭」，前特首梁振英也說「是時候放手了」。

我很少認同政客的話，但也擔心54億元是否足以令這主題樂園起死回生。海洋公園欠債逾85億，過去數年即使在有內地旅客的情況下，仍要嚴重虧損；香港在社會運動和新冠肺炎的疫情影響下，虧損只會更加嚴重，勉強續命的結果，可能令債台高築，讓香港人付出更大的代價。

我明白海洋公園是香港人的集體回憶，我第一次去海洋公園是小學6年級的時候。到我的孩子出生後，我們也申請了全年證，把海洋公園當作是自家的後花園，每逢假日沒有甚麼事情做，或孩子睡完了午覺後，也會到園內逛逛。我們集團去年的周年晚宴，也是在園內進行，海洋公園的確是盛載了我們很多的回憶。

但回憶最大的價值可能只是回憶，做生意不能太感情用事。我見過不少商人，即使在生意沒有條件生存的情況下，仍不願意結束自己一手建立的事業，弄到自己泥足深陷。海洋公園從表面數據看來，這54億是不可能救活的，止蝕的代價可能較低。

原文刊於《晴報》