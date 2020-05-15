教協斥教育局欠理據下譴責試題 粗暴踐踏教育專業
社會 01:07 2020/05/15
昨（14日）早開考的中學文憑試歷史科卷一，其中一題問及考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，教育局批評試題附帶資料片面，對於公開試出現如此設計的試題深感遺憾，並予以譴責。教協其後再就事件發聲明，對教育局的做法予以強烈譴責，批評教育局在欠缺理據的情況下，史無前例地就考評局的試題作出譴責，形容性質十分嚴重。
DSE歷史科涉中日關係試題惹爭議 考評局：設題看資料是否與課題相關 別無非學科考慮
教協指，教育局這種政治凌駕教育的做法，對考評制度帶來嚴重衝擊，認為政府是將香港的教育進一步推向「箝制式教育」，扼殺香港教育理性討論的空間。
教協續指，歷史科考核以開放式題目為主，評分著重考生對重要史實的全面掌握，而非考生的立場，而參考資料也只是輔助學生立論，並不等於考生需要同意參考資料，考生作答時亦需要援引史實，並非僅靠參考資料立論，批評今次教育局是「為了追求政治正確，扼殺考核中的討論空間」，亦是對教育專業的再一次嚴重踐踏，再一次剝奪教育界專業自主的空間。
教協提及特首林鄭月娥早前發表要「為教育把關」的言論，質疑是次譴責考評局的行為是否政府「把關」的方法。
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責任編輯：馮琪雅