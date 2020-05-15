教協斥教育局欠理據下譴責試題　粗暴踐踏教育專業

▲ 教協發聲明批評教育局在欠缺理據的情況下就考評局的試題作出譴責。（網上圖片）

昨（14日）早開考的中學文憑試歷史科卷一，其中一題問及考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，教育局批評試題附帶資料片面，對於公開試出現如此設計的試題深感遺憾，並予以譴責。教協其後再就事件發聲明，對教育局的做法予以強烈譴責，批評教育局在欠缺理據的情況下，史無前例地就考評局的試題作出譴責，形容性質十分嚴重。

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教協指，教育局這種政治凌駕教育的做法，對考評制度帶來嚴重衝擊，認為政府是將香港的教育進一步推向「箝制式教育」，扼殺香港教育理性討論的空間。

教協續指，歷史科考核以開放式題目為主，評分著重考生對重要史實的全面掌握，而非考生的立場，而參考資料也只是輔助學生立論，並不等於考生需要同意參考資料，考生作答時亦需要援引史實，並非僅靠參考資料立論，批評今次教育局是「為了追求政治正確，扼殺考核中的討論空間」，亦是對教育專業的再一次嚴重踐踏，再一次剝奪教育界專業自主的空間。

教協提及特首林鄭月娥早前發表要「為教育把關」的言論，質疑是次譴責考評局的行為是否政府「把關」的方法。

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責任編輯：馮琪雅