【DSE歷史科】中日關係試題惹爭議　考評局深夜聲明將嚴肅跟進處理　確保考生得到公平及準確評核

▲ 回應中日關係試題惹爭議，考評局深夜聲明將嚴肅跟進處理，確保考生得到公平及準確評核。

就教育局及各界對文憑試歷史科試題的批評，香港考試及評核局在今日(15日)凌晨3時發出最新回應，強調考評局十分重視教育局及外界對今年歷史科試題的意見，將會嚴肅跟進處理。惟歷史科考試剛完成，仍未開始閱卷程序，目前實不宜就試題作出評論，恐會影響閲卷的公平公正，有損考生利益。

教育局譴責DSE歷史科中日關係試題 嚴重傷害國民感情

考評局聲明表示：

對於有意見認為文憑試歷史科試題可能嚴重傷害了在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴深感遺憾！ 考評局作為獨立的法定機構，致力以公開、公平、誠實及問責的原則，管理及舉辦各項公開考試 。本局將一如既往確保考生是次考試的表現得到公平及準確的評核。

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考評局重申，一如其他科目考試，歷史科設有「審題委員會」，委員的背景有大學教授、具豐富教學經驗的中學教師及/或校長、課程及學科專家等，依據該科《課程及評估指引》與《評核大綱》擬定試題及評卷指引。經詳細討論，「審題委員會」成員一致接受之後才正式定稿。



考評局十分重視教育界的專業意見，每年公開考試後，包括歷史科在內的文憑試各科目都會進行不同形式的檢討，包括教師問卷調查、海外審查、試卷質素審查，以及科目委員會的試後檢討。

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科目委員會成員包括科目教師，大學教授以及教育局的課程專家，檢討範圍包括試卷及評卷參考是否符合課程宗旨和考核目標、 試題水平、評核基本知識與高階能力之間的平衡、試卷用詞、評卷指引的清晰和恰當程度等。

檢討結果均會提交負責來年考試的「審題委員會」跟進，讓他們在擬題時作參考，以確保試卷的質素及持續改進。

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​責任編輯 李志強