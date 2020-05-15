【請假攻略】2021年請假攻略自製長假期　復活節連清明請3 日放10日

打工仔最關心當然是每年的假日，政府今日（15日）刊憲2021年公眾假期，如果是5天工作制，周末放假的打工仔，最長可以請3日就放10日。今年因應疫情關係未能出國旅遊，若明年疫情緩和，就可以利用長假期出外旅行。

明年有4個公眾假期都在星期六，包括2月13日年初二、4月3日耶穌受難節翌日、5月1日勞動節及12月25日聖誕節，上述4天都未能獲得補假。2021年上半年可以自製10日長假的機會較多，下半年則可考慮自製4至5日的假期，為自己充充電。TOPick綜合以下2021年度的請假攻略：

1. 2020年聖誕連元旦－請4日放10日

今年的聖誕節是在星期五，而2021年元旦亦在星期五，只要請4日假，就能將兩個周五相連，由12月25日放到1月3日。

2. 農曆新年－請4日放10日

2021年的農曆年初一至初四是由2月12日至15日，由星期五至星期一，只要請16至19日，就可以與之後的周末相連，自製10日長假。

3. 復活節及清明－請3日放10日

4月2日是受難節、4月5日為清明節翌日、4月6日為復活節星期一翌日，因此只要請4月7至9日，就可以連放10日。

4. 佛誕－請2日放5日

佛誕是在5月19日星期三，打工仔可以請星期四、五，連接周末就可以放5日，當作回回氣。

5. 回歸－請1日放4日

7月1日是在星期四，請星期五1日就可自製4天假期。

6. 中秋－請2日放5日

2021年的中秋與國慶相隔一星期，難以相連放長假，不過只要請9月23及24日，加上22日的中秋節及之後的周末，都可以自製5日假期。

7. 重陽－請1日放4日

10月14日為重陽節，當日是星期四，只要請10月15日，就可以與星期六、日相連。

8. 2021年聖誕連元旦－請4日放9日

聖誕節12月25日及元旦1月1日均在星期六，變相是少了兩日假，不過12月27日星期一是聖誕後補假，若想放個長假，都不妨考慮請星期二至五，自製9日假期。

2020年請假攻略出爐 農曆新年請3日放9日

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責任編輯：王俊賢