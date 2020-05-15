【天后送暖】容祖兒親送萬個口罩贈公屋長者　Joey預告開騷籌款助基層

▲ 容祖兒親送一萬個口罩贈公屋長者。

天后容祖兒（Joey）昨晚在社交平台分享跟義工派送口罩的圖片，出身自公屋的Joey，日前夥同其慈善基金的義工們，訪港九多個屋邨，向長者及基層派送抗疫包，祖兒在派送口罩過程，感受良深，並預告將有更多善舉。

容祖兒日前在IG分享多張相片，可見她跟媽媽親自包裝防疫包，之後以容祖兒慈善基金送出至港九多個屋邨，Joey並跟義工逐家逐戶向長者派送口罩。

▲ 祖兒跟媽媽同包裝抗疫包。（取自IG）

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祖兒昨晚在IG撰文寫感受，稱：「沒有任何事比令別人快樂更快樂，我們在疫情期間，雖然工作都暫停，但是善心卻從未停止。」

她指出一萬個口罩真的不算多，祖兒跟義工們決定以洗樓式逐家逐戶拍門送上把抗疫包送上：「最重要是能夠在保持最適當的距離下，和哥哥姐姐們打招呼問好幾句，以及送上最深切的祝福。」

▲ 祖兒以慈善基金名義，連日到訪港九多個地區送口罩。（取自facebook）

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祖兒稱：「這是我最感恩的事，活久了確定了分享是世上最美的事，陪伴乃一生最幸福的愛希望他們長命千歲平安健康。」

容祖兒特別感激多位義工朋友，令她們可以分組出發，更有效率：「他們從頭到尾的把我扶持着，由零開始在香港九龍新界找到不同的協辦慈善機構，包裝口罩，每次都比我預先到場地打點準備，真心付出不問收穫。」

▲ 義工陪伴下，祖兒返屋邨向長者送出口罩。（取自facebook）

自小在馬鞍山公屋成長的祖兒表示：「我在屋村長大，今天有能力回來回饋老友記，這是我的福氣。」

祖兒並預告今晚（5月15日） 晚上晚上九時會有一個live：「其實亦是小妹在疫情間構思為 @joeyyungcharity 籌款的鬼主意，希望有善心的你們繼續留意希望我我的力量可以幫助更多有需要的朋友☀️」

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另外，容祖兒慈善基金亦發文分享圖片，義工跟祖兒多次走進街頭及探訪弱勢社群，為他們派發「愛心抗疫包」。

當中包括獨居長者、雙老、及基層人士。她們盼望小小的心意能給予需要的人士得到適時的支援和關懷，協助他們渡過難關！

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