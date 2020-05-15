【時尚速報】日本時尚眼鏡設計師丸山正宏 推3層layer自由組裝鏡框凸顯不平凡
從前眼鏡只是用來改善視力的工具，來到今天，眼鏡更多了一個意義，就是時尚配飾。日本的眼鏡設計師Masahiro Maruyama（丸山正宏）一直以來都不安本份，設計以「未完成」為原則，最新作品更以眼鏡為媒介，帶出面上的塗鴉感覺。
對於不甘平凡，喜愛不一樣眼鏡設計的人士而言，一定會聽過MASAHIROMARUYAMA這個來自日本的名字。
品牌的眼鏡設計繁複，整個鏡框的造型絕不工整，由顏色到形態鏡框呈現出左右不對稱，是品牌的基本功，而厲害的是去年品牌在製造眼鏡上有著新的突破，就是用人手將鈦金屬扭曲，然後放在兩塊鏡片連接的中間位置。
上色方面，先在框架上進行首次上色，待風乾後再用人手塗上另一顏色，令每副鏡框呈現出豐富而不一樣的色彩，亦因為每一個生產工序幾乎都以人手製造，因此產量甚少，難怪大家去到日本都絕不輕易找到品牌的影蹤。
而繼去年大獲好評的Erase系列後，設計師丸山正宏更進一步將眼鏡的款式和製造難度推進，最新推出的Doodle系列，當中的一副以限量版Box Set形式發售的眼鏡，就正好代表著品牌生產技術另一次的昇華。
這一副可作光學和太陽眼鏡兩用的鏡框，設計靈感來自街頭的塗鴉藝術，設計師希望以眼鏡為媒體，從而可以在面上仿似進行塗鴉。
Box Set內附上的螺絲批和螺絲，亦讓配戴者可以將3層layer的鏡框自由組裝，加上首次將鏡臂製造出一邊垂直、一邊彎的對比形態，令到這個甚至日本本土都不常見的Box Set有著收藏的價值。
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記者：何偉雄