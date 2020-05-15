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【時尚速報】日本時尚眼鏡設計師丸山正宏　推3層layer自由組裝鏡框凸顯不平凡

休閒 10:38 2020/05/15

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熱門 消委會 CuMask 十八年後的終極告白 烹飪教煮 降魔的 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 口罩供應

來自Doodle系列的限量版Box Set鏡框，Box Set內附螺絲批和螺絲，目的是讓配戴者將眼框自由組裝。售8,000元。（攝影：黃建輝）

從前眼鏡只是用來改善視力的工具，來到今天，眼鏡更多了一個意義，就是時尚配飾。日本的眼鏡設計師Masahiro Maruyama（丸山正宏）一直以來都不安本份，設計以「未完成」為原則，最新作品更以眼鏡為媒介，帶出面上的塗鴉感覺。

來自Doodle系列的限量版Box Set鏡框，Box Set內附螺絲批和螺絲，目的是讓配戴者將眼框自由組裝。售8,000元。（攝影：黃建輝）

MASAHIROMARUYAMA的眼鏡鏡臂當然少不了星星為記。（攝影：黃建輝）

眼鏡呈3層layer，首次將鈦金屬鏡框塗上淡灰色，職人少一點功力都造不來。（攝影：黃建輝）

對於不甘平凡，喜愛不一樣眼鏡設計的人士而言，一定會聽過MASAHIROMARUYAMA這個來自日本的名字。

品牌的眼鏡設計繁複，整個鏡框的造型絕不工整，由顏色到形態鏡框呈現出左右不對稱，是品牌的基本功，而厲害的是去年品牌在製造眼鏡上有著新的突破，就是用人手將鈦金屬扭曲，然後放在兩塊鏡片連接的中間位置。

早前推出的Twist系列眼鏡，用上黑白基本色，鼻托位置呈扭曲狀，這正是此系列的賣點。（$4,500/）

對於大鳴大放顏色鏡框卻步的人，筆者推介這個黑色鏡框，混合了光面和啞面的鈦金屬素材，戴上後其實非常搶眼。（$5,800/攝影：黃建輝）

上色方面，先在框架上進行首次上色，待風乾後再用人手塗上另一顏色，令每副鏡框呈現出豐富而不一樣的色彩，亦因為每一個生產工序幾乎都以人手製造，因此產量甚少，難怪大家去到日本都絕不輕易找到品牌的影蹤。

設計上亦有全新方案，首次加入幾何圖形中的三角形（金色部分）於鏡框上，售5,800元。（攝影：黃建輝）

而繼去年大獲好評的Erase系列後，設計師丸山正宏更進一步將眼鏡的款式和製造難度推進，最新推出的Doodle系列，當中的一副以限量版Box Set形式發售的眼鏡，就正好代表著品牌生產技術另一次的昇華。

MASAHIROMARUYAMA其中的一個強項就是鏡框上的顏色，很多色相都不會在市場上找到。售5,800元。（攝影：黃建輝）

這一副可作光學和太陽眼鏡兩用的鏡框，設計靈感來自街頭的塗鴉藝術，設計師希望以眼鏡為媒體，從而可以在面上仿似進行塗鴉。

Box Set內附上的螺絲批和螺絲，亦讓配戴者可以將3層layer的鏡框自由組裝，加上首次將鏡臂製造出一邊垂直、一邊彎的對比形態，令到這個甚至日本本土都不常見的Box Set有著收藏的價值。

產品查詢：尊貴視力（2522 1488）

記者：何偉雄

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