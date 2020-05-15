【爭產風暴】妹妹透支腦退化爸爸信用卡搶屋契　家姐身心俱疲千字文控訴：全家都走投無路

▲ 有港女身心俱疲千字文控訴親妹，指妹妹透支腦退化爸爸信用卡搶屋契。

家人本來應互相扶持，但近日一名港女於網上撰寫千字文控訴親妹，指親妹一直拿取病母及老父的生果金、殘疾津貼，妹妹在病母逝世後亦立即清空父母二人的戶口，再透支老父的信用卡。近日港女再發現老父的屋契不翼而飛，擔心親妹會賣掉老父物業令老父頓失家所，港女憤而撰寫千字文，希望親妹收手回頭是岸。

一名港女14日晚上於fb群組「Tai Po 大埔」撰寫長文，圖文並茂控訴親妹不理親情，搶去病母及老父的資產物業，並搶走老父屋契。綜合姐姐的文章她對妹妹有以下控訴，並指「冇辦法再容忍呢個所謂屋企人」：

1. 妹妹不照顧病母 臨終前拿取病母所有錢

姐姐指，妹妹於病母生前一直取用兩老的生果金及殘疾津貼。有一次更用病母的名到銀行借錢。據姐姐指，當時病母已在病床上「無晒知覺」，但妹妹堅稱是「媽咪應承我」借錢。

2. 病母離世後妹妹不理身後事

據姐姐指，病母早一陣子已離世，妹妹未有協助處理身後事，亦沒有支付部分身後事費用。妹妹反而立即清空父母的戶口，取出所有錢。姐姐指，老父初步已患有腦退化，加上承受失去老伴之痛已無法處理身後事，因此由姐姐獨力處理。

姐姐形容，處理母親身後事的日子是「人生最大壓力最痛苦嘅時候￼」，直至出殯當日妹妹多番企圖搶去母親的死亡證，妹妹因未有得手而一直被指罵姐姐。

3. 哄騙老父借錢搶屋契

姐姐又透露，妹妹曾取用老父的信用卡透支。據兩姊妹的WhatsApp對話，曾有一封借貸信寄到家中，而據姐姐指妹妹「計埋現金透支未還，差唔多十萬」。姐姐指，妹妹曾取用父母的「血汗錢」買車，而該筆錢原本用作母親買輪椅及藥，其後為了慳錢父母每餐都煮飯食罐頭、水蛋。姐姐續指，妹妹欠債後於WhatsApp指「有工作了，出月薪，唔洗你擔心我搞得掂，唔想賣車」。

姐姐恐防妹妹再找爸爸借貨，於是把爸爸身分證收起，但妹妹便帶爸爸去報失補領。某日姐姐更發現家中的屋契不翼而飛，懷疑妹妹取去。

姐姐最後哭訴，指爸爸因為妹妹的行為而非常心痛，身體及心情都好差，希望妹妹「收手」：

我哋全家都走投無路感覺唔知點算。爸爸已經(因為)媽咪走左身心都變好差，知道你行為佢心都痛，我真係唔想見到老豆咁樣。 你收手啦，俾返屋契你爸，俾佢晚年好過吧。做人積返陰德，始終你爸爸同媽咪養大你，佢哋真係最錫係你，佢哋真係無欠過你。 我俾你一次又一次機會 每次都係不知悔改。變本加厲不停想搞我哋。我同爸媽信你，結果係一次又一次咁

￼由心痛到心淡，唔再心軟。

最後姐姐指，自己一定會守住這個家，好好保護及照顧爸爸：

我應承咗媽咪，我一定要好好睇住老竇￼￼￼。呢個係做仔女嘅基本責任。我一定會守住呢個屋企，不惜任何代價。做人至少要有良知同孝順。

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責任編輯：王俊賢