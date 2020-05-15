【DSE歷史科】何漢權斥題目扭曲學生思考　葉建源批教育局回應破壞考評局公正性

▲ 今年DSE歷史科的必答題引起爭議。（資料圖片）

中學文憑試歷史科一條有關日本侵華的必答題惹起爭議，有關題目問及考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」。教育評議會主席何漢權表示，有關題目有強烈引導性，扭曲考生的史實掌握，斥出題者「玩題目」；教育界立法會議員葉建源則認為試卷上的資料只用作刺激考生思考，而非要求考生答利多於弊，斥教育局情緒化回應問題，破壞考評局公正性。

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何漢權今（15日）早接受電台訪問時指出，有關題目有強烈引導性，加上附加的資料都是偏好日本立場，其引導性非常大，認為會扭曲考生的史實掌握及感受。

他強調歷史考題並非辯論比賽，嚴肅性很重要，認為如果改為「弊多於利」會更符合史實，認為如果考生回答「利多於弊」是好危險，是捩橫折曲，難以給予高分。

他又認為出卷人不應該「玩題目」，

作為中國人，中國1900至1945年經歷八國聯軍、甲午戰爭、八年抗戰等，引起中國好大痛苦，嗰種慘絕人寰，難道出卷人唔知？

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對於考評局稱，歷史科設有「審題委員會」，成員包括試卷主席、擬題員、審題員及考評局評核發展經理等，背景有大學教授、學科專家等。他認為題目本身「好有問題」，不論有多少個專家、學者，題目本身是錯就應該要出來解說其錯誤的地方，

不論是有心或是無意，本身就係大錯，唔好再講咩專家、學者出題同審題。

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葉建源於同一節目上指出，中史科及歷史科在出題上有很大分別，歷史科考試要求學生論證，且今次的題目是一個開放題，學生需要有歷史支持自己的答案，而非要求考生答利多於弊。

他又指，試卷上的資料只是用作刺激考生思考，學生可以批評資料，而且兩份資料所提供的資料相當少，不足以作答所有題目，如果考生只運用該兩份資料作答問題，則代表知識貧乏，不會得到高分。而據他所知，絕大部分考生是回答「弊多於利」。

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對於教育局昨晚發聲明譴責題目，要求考評局跟進，葉建源批評其行為粗暴，認為考評局出題是嚴謹過程，或需向公眾解釋出題，但教育局不應用情緒化地回應問題，破壞考評局的公正性，是一個非常嚴重的問題，當局應開展理性的討論。

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​責任編輯：郭詩詩