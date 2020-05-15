【降魔的2.0】蔣志光化身《鬼同你OT》艾鐵文登場　劇透謝雪也將一人分演兩角

▲ 《降魔的2.0》蔣志光一人分飾四角。

劇集《降魔的2.0》正在熱播，今次蔣志光繼上輯《降魔的》後繼續一人分演四個他演過的劇集角色，包括《降魔的》莫有為、《實習天使》祈仁、《情越海岸線》葉學明和《鬼同你OT》艾鐵文，令劇迷一次享受不同的蔣志光。

雖然蔣志光在《降魔的》演的莫有為被鼠尾草魔Salvia（黃智雯飾）加害，不過編劇巧妙地安排馬季（馬國明飾）被大話魔（易宇航飾）刺傷，導致靈魂出竅時與莫有為再相聚。

到昨晚（5月14日）《降魔的2.0》蔣志光以另一個身份現身，他演受僱於施萊斯（鄧佩儀飾）及施勞斯（麥凱程飾）的天才科學家艾鐵文，為調查馬季身邊的靈體，以寬頻公司工程部員工拜訪馬季家，令晶晶（謝雪心飾）誤會有為翻生。

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▲ 晶晶誤以為有為翻生。（《降魔的2.0》截圖）

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與心姐再續姊弟情

蔣志光接受TOPick訪問時表示，莫有為、祈仁、葉學明和艾鐵文4人將同時出現：「他們會在心姐的回憶中一齊出多場。艾鐵文主要是it奇人，而祈仁是因為對UFO非常有興趣，最多4個人同時出現大約12或13集。」

上輯有為的離去令為晶晶非常傷心，蔣志光表示在《降魔的2.0》中，自己與心姐能再續姊弟情：「當中葉學明也是「心姐」細佬，因為心姐在《情越海岸線》是演葉學明姐姐，所以她在《降魔的2.0》也將一人分演兩角。」

▲ 蔣志光認為一人分飾四角很有挑戰性。（黃建輝 攝）

對於一人分飾四個角色，蔣志光坦言曾混亂了角色的語氣：「最難忘是角色的調動，同一場幾個人角色，有時會忘記講說話的方式，因為四個人的語調不同，要不停轉換，自己也未試過同場做這麼多個角色。」

蔣志光認為今次在《降魔的2.0》好大挑戰：「幸好之前做這幾個角色沒有重覆，不然觀眾會覺得分別不大，如果觀眾覺得幾個角色有所不同，那麼蔣志光便是成功演繹。」

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記者：梁樂欣